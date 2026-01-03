Nel 2026 arrivano nuovi parcheggi 

In via Sardegna il Comune ha acquistato un terreno di 350 metri quadri. Altri 450 metri, nello stesso tratto, sono in corso di acquisizione. Superfici che verranno destinate ad aree parcheggi nell’ambito della nuova programmazione della viabilità che, fra le altre novità, coinvolge anche un tratto di via Tortolì, dove presto verrà istituito il senso unico, tra via Firenze e piazza Brigata Sassari. «Con il nuovo piano del traffico - spiega il sindaco, Ivan Mameli - sono previsti circa 300 nuovi parcheggi e l’area acquistata fa parte di questo conteggio. Le aree, dove verranno impiantati alberi di alto fusto, insistono tutte in punti strategici dell’abitato».

Il decoro nelle aree acquisite verrà curato con risorse già in cassa: «Abbiamo già un finanziamento regionale da investire in verde pubblico e queste aree - saranno tutte riqualificate». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA