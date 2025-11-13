VaiOnline
14 novembre 2025 alle 00:25

«Nel 2026 ancora a Torino» 

TORINO. Le Atp Finals si svolgeranno ancora a Torino nel 2026 e poi la destinazione della manifestazione (Milano?) dovrà essere decisa a tavolino. Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp dal 2020, lo ha ribadito in conferenza stampa a margine del torneo dei “Maestri”, rimandando tutto all'inizio del 2026. «Non abbiamo ancora deciso nulla se non che l'anno prossimo sarà ancora a Torino. È una questione che dovremo discutere con la Federazione italiana tennis. Qui a Torino siamo molto contenti. Ovviamente è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Abbiamo concordato di sederci a un tavolo e discuterne all'inizio del prossimo anno. Stiamo parlando delle edizioni del 2027, 2028, 2029 e 2030». Cosa peserà sulla decisione? «L'infrastruttura, l'esperienza degli appassionati e gli spazi per i giocatori: è un insieme di cose che verrà valutato. E anche il mercato, perché vogliamo essere anche attrattivi per avere dei fan dall'estero».

Il n. 1 dell’Atp ha parlato anche di Coppa Davis: «In un mondo ideale penso che potrebbe svolgersi ogni di due anni. Per quanto ne so non esiste nessuna Coppa del Mondo sportiva che si svolga ogni anno. Innanzitutto, penso che sarebbe meglio per i tennisti, per il prodotto, e inoltre alleggerirebbe notevolmente il calendario».

