Nel 2025 affari d’oro per i tre scali sardi 

I numeri del 2025 lo confermano: quello degli aeroporti è un business redditizio che fa gola a molti. Una fonte crescente di utili che tuttavia mal si sposa con le necessità di un comparto pubblico al servizio della collettività.

I tre scali sardi non a caso chiudono l’ennesimo anno d’oro con un bilancio per merci e passeggeri da record. Il report di Assoeroporti, aggiornato a novembre, ha registrato un +9,8% di passeggeri transitati su Alghero (con un boom di quelli internazionali) con un balzo in avanti simile per Olbia (+7,5%). Più contenuta la crescita per Cagliari (+1,7%), che comunque festeggerà anche quest’anno il traguardo degli oltre 5 milioni di passeggeri transitati.

Sul fronte dei velivoli è invece il Costa Smeralda a primeggiare con oltre 43.500 mezzi atterrati o decollati, contro i 38.336 di Cagliari e i 12.577 di Alghero. Numeri che ribadiscono il grande appeal che la Gallura ha nei confronti dei piccoli jet di lusso. La crescita degli aeroporti isolani si completa anche guardando il versante cargo. L’arrivo e la partenza di merci e prodotti postali nel 2025 ha fatto segnare numeri positivi ovunque: con Alghero che tocca addirittura un +1.565%, seguito da Cagliari (+9,4%) e Olbia (+4,5%). Insomma, le autostrade dell’aria sono sempre più trafficate e redditizie e rischiano per questo di essere preda degli squali dell’alta finanza.

