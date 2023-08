Nel 2024 presidio dei vigili nelle località turistiche 

Dal prossimo anno il litorale di Sinnai dovrebbe ospitare il presidio stagionale estivo della Polizia locale. Da giugno a settembre Solanas e Torre delle Stelle (Genn’e Mari per Sinnai, il resto del territorio appartiene al Comune di Maracalagonis) ospitano migliaia di turisti e villeggianti con i problemi che si moltiplicano, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e l’ambiente. Il mese di agosto è quello più critico e impegnativo anche per la Polizia locale chiamata a assicurare la presenza anche nelle due località marine.

«Attualmente - dice l’assessore alla Polizia locale ed alla viabilità, Nuccio Melis - si sta garantendo una presenza costante sia a Solanas che a Genn’e Mari: l’ obiettivo è quello di aprire sin dal 2024 un presidio stagionale fisso sul nostro litorale per rendere un servizio di vigilanza ancora più efficiente anche con l’attivazione delle “strisce blu” per una più ordinata gestione delle aree di sosta».

«Sarebbe la soluzione ideale - dice Giuseppe Fiori, vice comandante della Polizia locale - Sinnai dista mezzora dal suo litorale: con l’apertura di presidio estivo sulla costa, potremo fare ancora di più sulla sicurezza delle strade, sull’ambiente e su ogni forma di abusivismo a beneficio dei turisti e di chi ha la propria residenza». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA