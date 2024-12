nel 2024 nessuno meglio della torres 

Sassari. Un 2024 da primato per la Torres. Considerando l’anno solare che comprende il girone di ritorno del campionato 2023/24 e quello di andata della stagione in corso, i rossoblù di Alfonso Greco hanno conquistato 67 punti. Nessuno ha fatto meglio nel girone B. Questa la classifica del 2024 relativa alle prime posizioni: Torres 67 punti, Arezzo 65, Pescara 64, Virtus Entella 62, Rimini 56, Vis Pesaro 55 e Gubbio 54.

Naturalmente non sono considerate le squadre ora in Serie B: il Cesena nel girone di ritorno fece 50 punti che sommati ai 25 attuali nella seconda serie italiana fanno 75 punti, mentre la Carrarese ne fece 39 in C e ne ha 24 in B per un totale di 63 punti.

Rendimento

Seconda al termine del girone d’andata 2023/24, la Torres nel girone di ritorno è stata soltanto sesta come risultati: 31 punti frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. In totale nel 2024 i rossoblù hanno ottenuto 19 successi e 10 pareggi con 10 sconfitte, in altre parole tre risultati positivi ogni quattro. Ben 57 le reti segnate con una media di 1,5 a partita. La difesa invece ha concesso 45 gol. Nel girone d’andata del campionato attuale è invece quarta. È comunque la formazione più costante come rendimento insieme all’Arezzo.

I bomber

In testa c’è Fischnaller, che nel girone di ritorno 23/24 ha fatto appena 3 reti ma con le 9 di questo campionato è salito a 12. Dietro di lui Scotto con 8, Diakite con 7 e Zecca con 5. Curiosità: il miglior attaccante della stagione passata, Ruocco (12 reti), dopo il giro di boa fece appena 4 centri. Nel campionato attuale l’unico sicuro o quasi della doppia cifra finale è Fischnaller, già a quota 9. Diakite può migliorare il dato del campionato scorso visto che ha già 4 gol ed è il secondo realizzatore torresino. Gli altri sono tutti a 3 o 2 reti.

La grande sfida

La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri dopo avere staccato una settimana per le festività natalizie. I rossoblù preparano la partitissima di domenica al “Vanni Sanna”: alle 15 arriva una delle tre capoliste, il Pescara. All’andata è finita con un rocambolesco 2-2: dominio e vantaggio Torres nel primo tempo, sorpasso abruzzese all’89’ e pareggio di Masala al 95’. La vittoria vale l’avvicinamento a -2 al Pescara ma soprattutto il vantaggio negli scontri diretti, che può risultare inestimabile vista l’elevata probabilità di ammucchiata finale.

Il 2024 si è aperto per la Torres con la vittoria casalinga sulla Recanatese per 3-2 (gol di Dametto, Mastinu e Idda), il Pescara invece ha perso la trasferta sul campo della Juventus Next Gen per 4-3. Tradizione favorevole anche due stagioni fa per la squadra sassarese, che inaugurò il 2023 con il colpaccio sul campo del San Donato Tavernelle per 3-1 con doppietta di Diakite e rete di Lombardo.

Giorico out

L’ammonizione a Pesaro ha fatto scattare la squalifica del centrocampista per un turno. Dal momento che è indisponibile per infortunio anche Masala, come centrocampisti centrali restano solo Brentan, Casini e Mastinu, riducendo di fatto le scelte tattiche su una variazione di modulo.

Curiosamente salterà il big match per squalifica anche uno dei centrocampisti più importanti del Pescara: Luca Valzania, che finora ha giocato 15 partite.

RIPRODUZIONE RISERVATA