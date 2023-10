Nel 2024 il concorso da 300 posti a Cagliari 

L’emorragia è continua. «Ogni anno vanno in pensione più o meno 80 dipendenti. Il Comune ha ripreso ad assumere, da quando sono sindaco sono state selezionale circa 200 nuovi lavoratori, ma non bastano anche perché spesso c’è chi sceglie di andare in altri enti pubblici», dice il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

All’orizzonte ora c’è il “concorsone” che dovrebbe soddisfare il fabbisogno di personale per almeno un triennio. Sono previste selezioni per diversi settori comunali: tecnici, dipendenti amministrativi, agenti della polizia locale. «Abbiamo calcolato che nei prossimi tre anni andranno in pensione circa 300 dipendenti, il concorso ci consentirà di sostituirli senza andare in affanno. Stiamo lavorando per pubblicare il bando all’inizio dell’anno prossimo», annuncia il sindaco.

Nel frattempo l’età media dei dipendenti è sempre più alta. E gli under 35 sono un miraggio, come in tutte le altre pubbliche amministrazioni. Secondo i dati di Openpolis a Cagliari non superano il 2% del totale. La produttività diminuisce, i certificati per malattia aumentano. «La difficoltà più grande? Credo sia l’impossibilità di programmare gli affiancamenti: solitamente il dipendente più anziano e esperto forma le nuove leve prima di andare in pensione. Ora questo non sempre si può fare e il ricambio è difficile», spiega Truzzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA