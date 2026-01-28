Nel 2024 bombe sui Caschi blu 

Le tensioni lungo la Linea Blu, nel sud del Libano, continuano a essere costanti. Nell’ultima missione della Brigata Sassari, i militari sardi finirono nel mirino dell’esercito israeliano che, oltre a bombardare la Striscia di Gaza, rivolse le sue attenzioni anche verso la parte meridionale del Paese dei Cedri. Tra ottobre e novembre 2024, in uno dei momenti più critici degli ultimi anni, le basi Onu finirono infatti sotto il fuoco incrociato dell’escalation tra Israele ed Hezbollah, riportando al centro dell’attenzione il ruolo – e i rischi – della missione di peacekeeping.

Il primo episodio risale a ottobre 2024, quando colpi di artiglieria e di mezzi corazzati dell’esercito israeliano raggiunsero il quartier generale Unifil di Naqoura e alcune postazioni avanzate lungo la Blue Line. Le strutture, presidiate anche da militari italiani, subirono danni e due caschi blu indonesiani rimasero feriti. I soldati della Sassari, presenti nell’area, rimasero illesi, ma l’episodio provocò una dura reazione diplomatica italiana, con la protesta formale del governo verso Tel Aviv per un’azione giudicata inaccettabile contro installazioni Onu chiaramente identificate.

Poche settimane dopo, a novembre, la situazione ebbe un’ulteriore degenerazione. La base di Shama, sede del contingente italiano guidato proprio dalla “Sassari”, fu colpita da razzi durante un attacco notturno. Quattro militari italiani riportarono ferite lievi mentre si trovavano nei bunker di protezione. Nei giorni seguenti, altri lanci interessarono l’area, senza conseguenze gravi ma con un livello di allerta costantemente elevato. Secondo Unifil, i razzi non sarebbero stati attribuibili all’esercito israeliano, ma inseriti nella dinamica dello scontro con Hezbollah.

Anche nel 2016, durante una precedente missione in Libano, i militari sardi si trovarono a gestire una fase di forte instabilità regionale, con frequenti violazioni del cessate il fuoco e azioni di pattugliamento ad alto rischio. Nel 2020, in piena pandemia, la presenza italiana fu nuovamente rafforzata: oltre alla sicurezza, la missione si estese al sostegno alla popolazione civile libanese, duramente colpita dalla crisi economica e dall’esplosione del porto di Beirut.

RIPRODUZIONE RISERVATA