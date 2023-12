Nel 2023 scoperte 14 tonnellate di droga e 16 truffe 

Oltre 14 tonnellate tra piante di canapa e marijuana sequestrate, 10 indagati per coltivazione di cannabis, 161 denunciati per truffa aggravata per aver conseguito illegalmente oltre 4 milioni di contributi pubblici. È il bilancio di un anno di attività del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, il Roan, che vede i propri uomini costantemente impegnati nelle attività di vigilanza a garanzia della sicurezza del mare e delle frontiere.

Durante i controlli sulle norme nautiche in estate, sono state conteste 89 violazioni ed elevate sanzioni per 250mila euro. Sul fronte dalla spesa pubblica i militari hanno individuato 161 soggetti e 19 imprese che operavano nel settore della pesca. Tutti sono stati accusati di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di contributi pubblici: avevano incassato indebitamente oltre 4 milioni di euro. Sempre nei controlli degli operatori che lavorano in ambiente marino o costiero, gli operanti delle motovedette delle Fiamme Gialle hanno elevato sanzioni per oltre 300mila euro per violazioni sulle imposte.

Importanti i risultati conseguiti dalla Sezione aerea di Elmas, che ha individuato numerose piantagioni di droga. Sequestrate 7,5 tonnellate di marijuana e 6,8 tonnellate di piante di canapa, 10 i denunciati. Sempre dall’alto sono stati individuati in mare aperto anche delle imbarcazioni con migranti in viaggio dall’Africa verso le coste sarde. In un caso i finanzieri hanno scoperto e arrestato tre scafisti che portavano una quindicina di persone algerine e tunisine a bordo di un peschereccio.

