«Nel 2023 più soldi da spendere» 

«Dal prossimo anno il Comune di Sassari avrà finalmente qualche milione da spendere»: così l’assessore Carlo Sardara nell’illustrare il bilancio 2023-2025 al Consiglio Comunale, che lo ha approvato senza i voti della minoranza. L’assessore al Bilancio ha sottolineato: «È la seconda volta in 20 anni che il bilancio viene chiuso entro il 31 dicembre. Siamo il primo comune del Sud per qualità di gestione economico-finanziaria come certificato dal rapporto di Fondazione Etica». Nel 2022 le entrate tributarie sono cresciute di tre milioni. Il Comune ha 1.500 nuovi contribuenti, ottenuti riducendo la platea degli evasori. «Nel consuntivo 2022 si eliminerà il disavanzo e si chiuderà per le entrate con un avanzo di alcuni milioni da spendere in investimenti».

No dell’opposizione

Il consigliere del Pd Giuseppe Masala ha stigmatizzato il comportamento del sindaco e della Giunta: «Ha ridotto la funzione del Consiglio Comunale a mero ratificatore». Tra gli emendamenti proposti dal Pd e respinti, il supporto con 5.000 euro alle attività del Garante dei detenuti, e - con identica somma- del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il consigliere Mariano Brianda ha aggiunto: «Il bilancio è ben fatto dal punto di vista contabile, però manca una visione politica sui grandi temi delle periferie, del centro storico, dei litorali e delle povertà».

Fosso della Noce

Discussione accesa sugli interventi di messa in sicurezza idraulica della vallata del Fosso della Noce. C’è già un finanziamento regionale di 400 mila euro per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il sindaco Nanni Campus ha aggiunto: «Abbiamo ottenuto un finanziamento nazionale del ministero degli Interni di 5 milioni di euro per i lavori, ma bisogna produrre la gara entro il 31 dicembre per accedere a una premialità del 15%, vale a dire 750 mila euro in più». L’opposizione, coi consiglieri Mariolino Andria e Mariano Brianda ha espresso perplessità non sull’obiettivo, ma sul come verrà raggiunto, perché riguarda la fruibilità della città e il discorso complessivo delle valli. Si chiedono poi tempi brevi per la realizzazione e soprattutto un progetto che rispetti gli aspetti identitari. Il sindaco ha ribadito che la pratica permetterà di riscrivere il Puc e liberare dai vincoli i palazzi dell’area del Fosso della Noce. Quasi tutti i consiglieri della minoranza hanno deciso quindi di non prendere parte alla votazione. La pratica è stata approvata a maggioranza.