Nel “125” di Olbia avanti Travaglia, Nardi e Maestrelli 

Sono cinque gli italiani che approdano agli ottavi di finale dell'Olbia Challenger sui campi del Tc Terranova di Olbia. Al numero 6 del seeding Andrea Guerrieri e all'algherese Lorenzo Carboni, si sono aggiunti Stefano Travaglia, Luca Nardi e la testa di serie numero 8 Francesco Maestrelli. La giornata ha preso il via con la netta sconfitta di Samuele Pieri, 6-0, 6-2 per mano dello spagnolo Daniel Rincon. Poi, emozioni sul Centrale, con Travaglia che ha superato 3-6, 7-5, 6-3 in oltre due ore di gioco il davisman norvegese Viktor Durasovic (tesserato per la Torres), quasi perfetto fino al match point non concretizzato nel secondo set. Saluta il torneo Simone Massellani, sconfitto con un doppio 6-1 dal bulgaro Dimitar Kuzmanov61 61. Palcoscenico centrale a Nardi, che ci ha messo più di due ore per venire a capo del danese August Holmgren. Dopo aver perso il primo set 6-4, il pesarese ha pareggiato i conti nel secondo. Andato poi a servire sul 5-4 nel set decisivo, ha dovuto annullare una palla break prima di chiudere vittoriosamente il match. Fine serata affidato alla testa di serie numero 8 Maestrelli, che ha regolato il croato Mili Poljicak 6-2, 6-3. Per lui, negli ottavi, ci sarà Maxim Mrva, che nel derby ceco ha approfittato del ritiro di Hynek Barton sul 6-2, 2-1.

Le teste di serie

Accedono agli ottavi di finale tutte le teste di serie, tranne la numero 7, lo statunitense Mackenzie McDonald, ritiratosi nel set decisivo contro Carboni, che ha onorato nel migliore dei modi la sua wild card. Esordio non complicato quello del numero 1 del seeding Jacob Fearnley, che ha regolato 6-1, 6-3 nel derby britannico George Loffhagen. Più complicato il primo match del serbo Damir Dzumhur, numero 2 del torneo, che ha dovuto impegnarsi per battere 6-3, 2-6, 6-3 il tunisino Aziz Dougaz. Valentin Royer, testa di serie numero 3, è uscito vincitore 7-6(2), 6-0 dal derby francese contro Mathys Erhard. Avanzano anche lo statunitense Michael Mmoh, numero 4 (6-4, 6-3 sul serbo Laslo Djere) e il tedesco Tom Gentzsch, numero 5 (che l'ha spuntata 4-6, 6-3, 6-4 sull'olandese Niels Visker).

Il programma di oggi

Oggi si riparte alle 11, con quattro italiani in campo sul Centrale. Il programma della Cloto Arena si apre con la sfida tra Travaglia e Royer. A seguire, Andrea Guerrieri cercherà di proseguire il suo buon momento contro il polacco Maks Kasnikowski. Dopo la sfida tra Mmoh e Rincon, sarà il momento di un derby tricolore: non prima delle 17, si affronteranno Nardi e Carboni. Campi 1 e 2 dedicati ai doppi.



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