Nei video vietati anche bimbi di un anno 

Degli almeno 428 video con minori vietati sequestrati dalla polizia postale ad un operaio cagliaritano 38enne, ora in carcere a Uta, la maggior parte ritraevano scene di sesso con bambini tra i 5 e gli 8 anni. Dopo l’interrogatorio del gip Giuspeppe Pintori che ha convalidato l’arresto ordinato dal pm Giangiacomo Pilia, prosegue l’inchiesta della collega Diana Lecca che aveva ordinato la perquisizione domiciliare dopo aver scoperto che l’indagato utilizzava la rete aziendale della società nella quale lavora per scaricare un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

Quattro le SSD trovate in uno zainetto nell’abitazione dell’operaio, tutte contenenti video di minorenni, ma la cose inquietante è che in alcune immagini, in particolare, sarebbero stati ripresi dei bimbi, in pose di nudo o impegnanti in atti sessuali, anche che poco più che neonati: si parla di piccoli di poco più di un anno e sino all’età preadolescenziale, anche impegnati in scene di sesso con adulti.

Ora gli accertamenti eseguiti dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Cagliari, guidata dal dirigente Francesco Greco, proseguiranno per provare a indentificare i minori che compaiono dei video. Per farlo i file saranno condivisi con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) e con l'Icse dell'Interpol (International child sexual expoitation), l’organizzazione che collega assieme le forze di polizia di 40 nazioni che si occupano proprio di questa tipologia di reati.

