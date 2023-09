Nei video la verità sull’incidente Oggi i primi funerali delle vittime  

Mentre gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, lunedì mattina presto, sono al lavoro in viale Marconi per recuperare le immagini riprese dalle telecamere – anche quelle private – per acquisire ulteriori elementi che chiariscano la tragedia avvenuta all’alba di domenica, nel cimitero di San Michele i genitori delle quattro giovanissimi vittime attendono il dissequestro dei corpi. E bisogna aspettare alle 13 per avere il via libera da parte della Procura, che sta indagando per omicidio stradale. In quel momento i familiari di Giorgia Banchero (24 anni di Sant’Elia) e dei diciannovenni Alessandro Francesco Sanna (Assemini), Najibe Lavinia Saher (Selargius) e Simona Picci (San Michele) possono rivedere i loro cari, e organizzare l’ultimo, doloroso, saluto.

I funerali

Oggi, alle 16, nel cimitero di San Michele, è in programma la veglia di preghiera per Najibe Lavinia Zaher. «Era tutto per me», dice il padre Omar. «Una figlia che tutti i genitori vorrebbero avere». Sempre oggi, alle 16, nella parrocchia di San Pietro ad Assemini, l’ultimo saluto ad Alessandro Francesco Sanna. Domani, alle 16 nella parrocchia di Sant’Elia, ci sarà il funerale di Giorgia Banchero: «Sei dentro a ogni soffio di vita che ci circonda», è l’annuncio del padre Mirko e della madre Michela. Un altro rione cagliaritano in lutto è San Michele: domani alle 17, nel cimitero di San Michele, ci sarà il funerale di Simone Picci.

La strada

I corpi dei quattro ragazzi sono rimasti sotto sequestro, come disposto dalla pm Rossana Allieri, per consentire al medico legale di svolgere gli accertamenti sulle lesioni e per effettuare i vari esami. Sulla dinamica non sembrano esserci molti dubbi. La Ford Fiesta con a bordo i sei ragazzi (due sono sopravvissuti) arrivava da viale Marconi: all’inizio del tratto in senso unico, nella direzione opposta, è finita nella corsia riservata ai mezzi pubblici con una manovra improvvisa, forse per evitare il cordolo “dell’isola” che divide le tre corsie che si percorrono da Quartu da quella riservata a bus e taxi. Il conducente, Alessandro Sanna secondo i primi accertamenti (l’auto è di proprietà di una ditta riconducibile alla madre), avrebbe perso il controllo del mezzo per l’alta velocità finendo contro il pilastro di un cancello. La vettura si è ribaltata più volte distruggendosi. Nei sedili anteriori i corpi senza vita di Sanna e Zaher. A terra quelli di Picci e Banchero. Feriti invece i diciannovenni Alessandro Sainas (di Assemini) e Manuel Incostante (di San Michele) sono fuori pericolo e se la caveranno con una trentina di giorni di prognosi. «Questi cordoli e queste “isole” possono essere un pericolo», racconta chi ha la casa in questo tratto di viale Marconi. «Ci sono diversi incidenti, per fortuna non gravi come quello di domenica. Spesso per la eccessiva velocità o per distrazione. Ma si potrebbe far qualcosa in termini di sicurezza». E nel punto dello schianto sono già tanti i mazzi di fiori, pupazzi e biglietti per i quattro giovani volati in cielo troppo presto.

I feriti

I sei rientravano da una serata trascorsa a Quartu, in una delle discoteche nel lungomare del Poetto. Forse avevano già fatto colazione oppure dovevano andare in un bar. Probabilmente l’auto avrebbe dovuto svoltare a sinistra e salire nella rampa dell’asse mediano per dirigersi verso Is Corrias, a Selargius, dove viveva Najibe Lavinia Zaher. Perché l’auto sia andata dritta, finendo nella corsia riservata ai bus, è una della domande a cui potrebbero dare una risposta i due sopravvissuti. Per ora Sainas e Incostante hanno detto a familiari e agenti della Municipale di non ricordare niente di quel tremendo momento.

Il messaggio di Baturi

«Partecipo con dolore alla perdita delle giovani vite di Giorgia, Najibe, Alessandro e Simone, e invoco la protezione della Madonna di Bonaria per i feriti, Manuel e Alessandro», è il messaggio dell’arcivescovo Giuseppe Baturi. «Diocesi e comunità parrocchiali si uniscono nella preghiera anche per i familiari e per gli amici di questi ragazzi affinché possano trovare consolazione e conservino nel cuore la speranza». Difficile trovare consolazione. «Una morte così improvvisa, e in giovane età, lascia tante ferite e altrettante domande alle quali è difficile, umanamente, attribuire risposte. Allo sgomento del momento dobbiamo, quindi, opporre un crescente impegno di testimonianza e di sostegno per i nostri ragazzi nel condividere con loro il senso vero, bello e sacro della vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA