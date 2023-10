Nei video la verità sul tragico schianto 

La Procura nominerà un esperto per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente di domenica pomeriggio nella litoranea, costato la vita a Maximiliano Vinchesi, 49 anni, maresciallo dell'Esercito, cagliaritano ma residente a Quartu. Il militare, alla guida di una moto Yamaha, è finito contro una Citroen in via Leonardo Da Vinci, nei pressi di un rettilineo.

L’inchiesta

La sostituta procuratrice Nicoletta Mari ha aperto subito un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale, assegnando alla Polizia Locale il compito di effettuare i rilievi e formulare una prima ipotesi sull’accaduto. Quello che ha ucciso il sottufficiale della Brigata Sassari è stato l’ennesimo incidente avvenuto nella strada che da Margine Rosso arriva sino a Villasimius, costeggiando il mare. Per il momento non è ancora arrivata in Procura una informativa dettagliata sull’incidente, ma l’idea iniziale che si sarebbero fatti gli agenti che sono intervenuti per i rilievi è che si possa essere trattato di un’invasione di corsia. Se sia stata l’auto o la moto, però, sarà chiarito dal consulente che verrà nominato dalla pm una volta arrivati tutti gli atti. E le immagini di qualche video potrebbero chiarire ogni dubbio.

Il cordoglio

Già domenica sera era arrivato il messaggio di cordoglio dei vertici della Brigata Sassari che avevano subito messo a disposizione un supporto per la famiglia. Tra le persone che hanno conosciuto il militare scomparso c’è anche Emanuele Contu, presidente del Comitato dei residenti di Margine Rosso. Maximiliano Vinchesi è stato il suo testimone di nozze. E proprio il rappresentante dei cittadini che vivono nel quartiere costiero ha rimarcato i rischi della strada provinciale, la cui sicurezza è di competenza della Città Metropolitana.

L’incidente

La Polizia Locale ha preso a verbale non solo la testimonianza del conducente della Citroen, uscito pressoché illeso dall’incidente, ma anche quella di alcuni automobilisti che avrebbero assistito al dramma. I soccorsi sono stato immediati ed i sanitari del 118 avrebbero cercato in tutti i modi di rianimare il motociclista, sbalzato al centro della carreggiata dopo l’urto. Ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I funerali

In tanti ieri hanno voluto lasciare, anche nei social, un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Il funerale avrà luogo oggi alle 15 nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini

