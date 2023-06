Nei video della Mobile le torture dei cinque agenti 

VERONA. Ora non ci sono solo le parole riportate nell’ordinanza di 167 pagine che ha disposto i domiciliari per cinque poliziotti accusati di almeno sette episodi di violenze e torture avvenuti in Questura. Ci sono anche le intercettazioni video registrate dalla Mobile. In un filmato si vedono due degli arrestati - l’agente Alessandro Migliore e l’assistente capo Loris Colpini - mentre maltrattano il romeno Nicolae Daju. Prima il pugno alzato, il segno di tagliare la gola e infine l’obbligo di urinare nella stanza per poi finire a terra a rotolarsi nella pipì. Intanto affiora un’altra indagine per tortura aperta nel febbraio 2022 a carico di un assistente capo e un agente oggi sospesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA