Nei versanti di Monte Pino  affacciati su Tavolara e le isole della Maddalena Emozioni in mountain bike  

Il Percorso Belvedere è stato scelto dall’Asd Olbia Racing Team come protagonista principale delle loro giornate di sport e della manifestazione di punta nel calendario degli eventi da loro organizzati, il Banzai Day svoltosi lo scorso 26 febbraio e aperto a tutti, sportivi, appassionati di Mtb o semplici curiosi che vogliono, anche a piedi, risalire i sentieri di Monte Pino e godersi il paesaggio. «Il Banzai Day, giunge quest’anno alla sua quarta edizione e si svolge interamente nel territorio di Olbia a Monte Pino. - spiega Mirko Cuccu, uno dei dirigenti della squadra - Qui abbiamo scoperto, o meglio riscoperto perché molti erano già esistenti e addirittura risultano presenti all’interno di volumi per il trekking tedeschi, dei percorsi particolarmente adatti per la nostra disciplina, ovvero il Downhill e l’Enduro. Abbiamo necessità di percorrere strade in pendenza che regalano forti dosi di adrenalina. E a Monte Pino i sentieri di questo tipo non mancano”. Se il Percorso Belvedere è più adatto agli appassionati che hanno nelle loro gambe accumulato un po’ di esperienza, gli altri che durante il Banzai Day sono stati proposti ai partecipanti sono invece molto più fattibili anche da chi ha scelto di godersi la giornata con l’escursione di trekking. «Si tratta di una cicloescursione, - aggiunge Mirko Cuccu - una giornata dedicata alla natura e allo sport in mezzo ai boschi. Durante le nostre uscite inoltre, tutti noi atleti ci adoperiamo per recuperare i rifiuti che molto spesso ritroviamo dispersi sul monte, unendo così il divertimento dato dallo sport all’utilità di tenere pulito il nostro patrimonio ambientale olbiese».

Siamo sulle orme degli atleti della Asd Olbia Racing Team, l’associazione ciclistica nata nel lontano 2014 da un gruppo di otto amici appassionati di mountain bike e arrivata oggi a contare oltre quaranta iscritti e qualche campione tra le proprie file nel settore Gravity Mtb ed Enduro. Siamo su uno dei tracciati presenti nel Monte Pino (l’area montuosa che è la prosecuzione del gruppo montagnoso del Monte Limbara) “polmone verde” di Olbia e dei paesi limitrofi. Seguendo il solco lasciato dalle sfreccianti bici lungo il percorso chiamato “Belvedere”, dopo essere partiti dalla base del monte nel territorio del Comune di Olbia, si arriva appunto fino a quello che a buon diritto è stato ribattezzato belvedere: uno slargo nel costone di Monte Pino che consente agli atleti di riprendere fiato per poi perderlo ancora una volta subito dopo grazie al panorama che da qui si può ammirare. E non importa che piova o tiri vento o che il sole faccia sudare: ad ogni condizione meteo, e quindi ad ogni stagione, la vista regala scorci differenti, ma tutti ugualmente suggestivi.

L’adrenalina cresce ad ogni curva improvvisa del percorso sterrato delineato a tratti da tipici muretti a secco. Il panorama è di quelli che toglie il respiro, già impregnato dei mille profumi della macchia mediterranea e del Pino marittimo che qui ha la sua naturale casa: da un lato il costone della montagna in tutta la sua imponenza di oltre 700 metri, dall’altro il golfo di Olbia e lì, a svettare perfetta lungo la linea dell’orizzonte tracciata dal mare, la “Regina”, l’isola di Tavolara. Ma non solo, perché proseguendo lungo lo stretto sentiero ricavato tra gli arbusti, e arrivando a compiere e ultimare quasi i 3,5 chilometri del percorso, si scorge l’altro agglomerato di isole che caratterizzano la Gallura, quelle dell’Arcipelago di La Maddalena.

L’adrenalina cresce ad ogni curva improvvisa del percorso sterrato delineato a tratti da tipici muretti a secco. Il panorama è di quelli che toglie il respiro, già impregnato dei mille profumi della macchia mediterranea e del Pino marittimo che qui ha la sua naturale casa: da un lato il costone della montagna in tutta la sua imponenza di oltre 700 metri, dall’altro il golfo di Olbia e lì, a svettare perfetta lungo la linea dell’orizzonte tracciata dal mare, la “Regina”, l’isola di Tavolara. Ma non solo, perché proseguendo lungo lo stretto sentiero ricavato tra gli arbusti, e arrivando a compiere e ultimare quasi i 3,5 chilometri del percorso, si scorge l’altro agglomerato di isole che caratterizzano la Gallura, quelle dell’Arcipelago di La Maddalena.

Il tracciato

Siamo sulle orme degli atleti della Asd Olbia Racing Team, l’associazione ciclistica nata nel lontano 2014 da un gruppo di otto amici appassionati di mountain bike e arrivata oggi a contare oltre quaranta iscritti e qualche campione tra le proprie file nel settore Gravity Mtb ed Enduro. Siamo su uno dei tracciati presenti nel Monte Pino (l’area montuosa che è la prosecuzione del gruppo montagnoso del Monte Limbara) “polmone verde” di Olbia e dei paesi limitrofi. Seguendo il solco lasciato dalle sfreccianti bici lungo il percorso chiamato “Belvedere”, dopo essere partiti dalla base del monte nel territorio del Comune di Olbia, si arriva appunto fino a quello che a buon diritto è stato ribattezzato belvedere: uno slargo nel costone di Monte Pino che consente agli atleti di riprendere fiato per poi perderlo ancora una volta subito dopo grazie al panorama che da qui si può ammirare. E non importa che piova o tiri vento o che il sole faccia sudare: ad ogni condizione meteo, e quindi ad ogni stagione, la vista regala scorci differenti, ma tutti ugualmente suggestivi.

L’iniziativa

Il Percorso Belvedere è stato scelto dall’Asd Olbia Racing Team come protagonista principale delle loro giornate di sport e della manifestazione di punta nel calendario degli eventi da loro organizzati, il Banzai Day svoltosi lo scorso 26 febbraio e aperto a tutti, sportivi, appassionati di Mtb o semplici curiosi che vogliono, anche a piedi, risalire i sentieri di Monte Pino e godersi il paesaggio. «Il Banzai Day, giunge quest’anno alla sua quarta edizione e si svolge interamente nel territorio di Olbia a Monte Pino. - spiega Mirko Cuccu, uno dei dirigenti della squadra - Qui abbiamo scoperto, o meglio riscoperto perché molti erano già esistenti e addirittura risultano presenti all’interno di volumi per il trekking tedeschi, dei percorsi particolarmente adatti per la nostra disciplina, ovvero il Downhill e l’Enduro. Abbiamo necessità di percorrere strade in pendenza che regalano forti dosi di adrenalina. E a Monte Pino i sentieri di questo tipo non mancano”. Se il Percorso Belvedere è più adatto agli appassionati che hanno nelle loro gambe accumulato un po’ di esperienza, gli altri che durante il Banzai Day sono stati proposti ai partecipanti sono invece molto più fattibili anche da chi ha scelto di godersi la giornata con l’escursione di trekking. «Si tratta di una cicloescursione, - aggiunge Mirko Cuccu - una giornata dedicata alla natura e allo sport in mezzo ai boschi. Durante le nostre uscite inoltre, tutti noi atleti ci adoperiamo per recuperare i rifiuti che molto spesso ritroviamo dispersi sul monte, unendo così il divertimento dato dallo sport all’utilità di tenere pulito il nostro patrimonio ambientale olbiese».

Il territorio

Monte Pino è un cantiere forestale composto da terreni privati dati in concessione all’Ente regionale Forestas che si è occupato negli anni anche di risistemare alcuni casette o rimesse. Queste si incontrano lungo i vari sentieri percorsi dalle mountain bike dei ragazzi dell’Asd Olbia Racing Team e possono essere utilizzate nei momenti di pausa per ripararsi sotto le loro tettoie o prepararsi un’arrostita nei vari caminetti e griglie messe a disposizione di tutti.

Grazie all’associazione olbiese questi sentieri hanno ripreso a vivere e sono ora sempre più conosciuti e attraversati anche da sportivi della mountain bike di valenza mondiale, come Wyn Masters, atleta della Coppa del Mondo che proprio lungo questi tracciati ha girato un video davvero spettacolare tutt’ora pubblicato nel canale della Redbull Tv. I tracciati e i sentieri su versanti di Monte Pino per la varietà dei sentieri si confermano come percorsi adatti a diversi livelli di difficoltà ma tutti ricchi di una spettacolare bellezza naturalistica e ambientale che solo questo angolo di Sardegna può offrire.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata