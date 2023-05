«Nei prossimi giorni via ai lavori anche in piazza Matteotti» 

In autunno riaprirà via Roma lato portici. Sempre dopo l’estate, a ottobre, anche viale Buoncammino. Prima, però, ad agosto, l’amministrazione restituirà il primo tratto di viale Trieste (da piazza del Carmine a via Caprera) rimesso a nuovo, ed entro i prossimi quindici giorni concluderà anche i lavori in via Giussani (e riaprirà via Anfiteatro, unico varco per le auto per passare da Castello a Stampace senza fare il giro della città). Nel mezzo c’è anche l’avvio di un nuovo cantiere (che fa parte del waterfront di via Roma): in piazza Matteotti, infatti, nei prossimi giorni, arriveranno macchinari e operai che cominceranno a recintare l’area per riqualificare la piazza di fronte al Municipio. In via Roma e viale Buoncammino stiamo rispettando i tempi previsti dal bando, anzi, anche meglio delle attese», dice l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

La prima cosa bella per i cagliaritani sarà la riapertura alle automobili di via Giussani («siamo quasi pronti») e il conseguente sblocco di via Anfiteatro: «In via Giussani», la parallela di viale Buoncammino, per intendersi, «abbiamo anche rifatto la nuova illuminazione, che faceva parte di un altro appalto, e adesso stiamo completando i marciapiedi in granito. Terminati questi lavori, riasfalteremo la strada e riapriremo», dice ancora Mereu. In piena estate, verosimilmente ad agosto, finirà l’incubo per commercianti e residenti di viale Trieste, da alcune settimane alle prese con gli affari crollati e i disagi legati ai parcheggi: «Quello di viale Trieste è sicuramente il cantiere più complesso», dice Mereu, «perché si tratta di una completa riqualificazione che non può non tenere conto degli alberi che sono presenti e che hanno radici grandi e robuste. Detto questo, però, tra tre mesi il primo tratto, quello fino a via Caprera, sarà riaperto», aggiunge.

Il cantiere di via Dante (dove il Comune sta realizzando migliori marciapiedi, con l'inserimento della pista ciclabile in sicurezza, gli attraversamenti pedonali realizzati con resina colorata per agevolare l'attraversamento degli ipovedenti) «procede bene»; tra pochi giorni si inaugura quello in piazza Matteotti, che per fortuna non avrà conseguenze sulla viabilità. ( ma. mad. )

