Nei Pronto soccorso un’altra giornata da incubo 

Quattro codici rossi al Santissima Trinità. Altrettanti al Brotzu. Tre al Policlinico. E ancora: nove arancioni nel primo ospedale, 14 nel secondo e altrettanti a Monserrato. Alcuni in visita, altri in attesa. E questo solo per stare ai casi più gravi, certificati dai monitor intorno alle 13,30. Cinque ore dopo, alle 18,30, lo scenario era anche peggiore. Meno ingressi di persone in “imminente pericolo di vita” ma nove in arancione a Is Mirrionis, ben ventuno in via Peretti e solo uno in meno al Duilio Casula.

Anche quella di ieri è stata una giornata da incubo nei Pronto soccorso di Cagliari, con pazienti costretti ad attendere ore e ore e ambulanze bloccate nei piazzali, distolte dalle strade e dagli interventi di soccorsi sul territorio. In attesa delle decisioni sulla riattivazione dell’ospedale Marino, auspicata dai medici e non disdegnata della politica – opzione comunque molto lontana nel tempo se dalle dichiarazioni d’intenti si passa alla pratica – continua la sofferenza del sistema di emergenza-urgenza del capoluogo della Sardegna. Gli operatori del 118 sono stremati. Quello rappresentato è un lunedì qualunque: stando ai racconti degli addetti ai lavori è ormai un’eccezione la mancanza di colonne di ambulanze, con all’interno sardi bisognosi di cure, spesso doloranti, ancora più di frequente anziani. I volontari, a volte dipendenti di enti pagati sulla base delle tariffe non certo d’oro permesse dalla convenzione con Areus, sono costretti all’inoperosità: all’adrenalina dell’intervento seguono anche dieci ore di limbo in attesa di uno sbarellamento o di un cambio turno. Tanti, anche i più volenterosi, lasciano. «Il problema quindi non era l’afflusso estivo», dice un operatore da anni sul campo con il tono di chi non aveva mai creduto alla tesi delle difficoltà legate alla presenza dei turisti, «finché non si mettono in campo le India qui non si risolve niente». Tanti pazienti che finiscono in pronto soccorso, aggiunge, «non dovrebbero nemmeno arrivarci. Il sistema è saltato. E non da oggi». Con le macerie, oltre le camere calde, fanno i conti medici, infermieri e Oss. Stremati, tutti.

