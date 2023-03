Nei pizzini anche le spese per il covo 

Palermo . Sono circa un migliaio i pizzini riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro, quindi da lui scritti o a lui rivolti, scoperti dai carabinieri del Ros nel covo del boss a Campobello di Mazara e nelle due case della sorella Rosalia, arrestata ieri per mafia. Una miniera d'oro di informazioni sulla quale sta lavorando la Procura per la ricostruzione della latitanza di Messina Denaro, dei suoi affari, delle sue frequentazioni. La lettura di uno dei biglietti, ad esempio, spiega i movimenti di denaro seguiti all'acquisto del covo di Campobello. Nel messaggio il capomafia chiede alla sorella di farsi dare i 40mila euro da “Parmigiano”, uno dei nomi in codice. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un imprenditore in qualche modo in affari con il padrino. Che Messina Denaro chiedesse la somma per rientrare dalle spese della casa si evince dalla data del bigliettino: 14 maggio del 2022. Quello che attende gli investigatori, però, è un lavoro lungo e complesso perché i bigliettini sono tutti da decriptare.

