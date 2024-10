Nei piatti sua maestà la polenta 

Per ora la polenta, quella che oggi e domani verrà servita nei tavoli di piazza Maria Ausiliatrice, è sarda a metà. Il mais dal 2005 viene coltivato nei campi della Cooperativa produttori, ad Arborea, poi però viene macinato in un mulino di Vicenza, adatto per grandi quantità. A breve tutto questo sarà solo un ricordo. «Insieme alla Cooperativa compreremo un mulino - annuncia Paolo Sanneris, presidente della Pro Loco che organizza la sagra da 41 anni - A quel punto potremo dire che la polenta è veramente tutta di Arborea».

La sagra

Nel paese della Bonifica è tutto pronto per la sagra dedicata a un alimento che racconta la storia degli abitanti. La farina di mais è stata importata dai veneti arrivati ad Arborea negli anni Venti e da allora è in tutte le case. «Il nostro obiettivo è realizzare, assieme alla Cooperativa produttori - spiega Sanneris - un prodotto tutto nostro da poter vendere in Sardegna e non solo. La polenta merita molto di più della sagra». Nella piazza i paioli in rame sono già pronti per essere sistemati sopra i fornelli, sia stasera che domani verranno cucinati chili e chili di polenta per tutti i palati. Per l’occasione i piatti saranno arricchiti con tante prelibatezze. Il menù è ricco: sarà servita la polenta con le costine in umido, quella fritta con le cozze e quella arrosto con il salame arrosto. Ma non mancherà quella con il sugo alla campidanese, con i formaggi e lo spezzatino. E ancora con radicchio trevigiano e pancetta ad opera degli ospiti di Villorba.

Gli eventi

Oggi alle 18.30 al teatro dei Salesiani il concerto dei cori di Lago Rosso di Tuenno, sa Pintedera di Oristano e santa Cecilia di Arborea. Alle 20 la fanfara dei bersaglieri “A. Scattini” di Bergamo, alle 21.30 dj set con Andrea Camedda e Guido Marongiu. Domani alla 9 al teatro Salesiani la proiezione del lungometraggio prodotto dal Comune di Villorba e dall’associazione Teatro che Pazzia Aps “Volti di Villa Dolcetta”, che racconta le vicissitudini di una famiglia contadina villorbese che nei primi del Novecento arriva ad Arborea per bonificare le aree paludose. Alle 10 ancora la fanfara, alle 14 concerto dei “Sardos” e alle 16 il duo acustico "Club Smoothie" coverband. Alle 19 dj set con Fabio Casu.

