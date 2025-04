Nei parchi giochi per i bimbi e attrezzi per gli anziani 

Scivoli rugginosi e giochi in plastica sbiadita hanno fatto il loro tempo e verranno sostituiti. Il Comune di Sestu mette sul tavolo centomila euro per poter cambiare il volto a piazze e giardini delle scuole.

«I lavori si svolgeranno in due fasi, smontaggio e installazione dei nuovi giochi la prima, manutenzione con sostituzione delle parti deteriorate la seconda, il tutto entro aprile», riassume il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. La sindaca Paola Secci aggiunge: «La vera novità di questo importante investimento è aver previsto anche spazi attrezzati per gli anziani con attrezzi per la ginnastica dolce e panchine dove socializzare». I luoghi? «Il Parco Fra Ignazio, piazza Baden Powell in cui verranno installati attrezzi per la mobilità dolce, Parco della Legalità, l’angolo verde tra via Picasso e via Vittorio Veneto, via Tiziano, le scuole di via Gagarin, via Ottaviano Augusto, via Verdi e via Laconi», dettaglia Bullita. Sono tanti infatti i parchi piccoli e grandi di Sestu, ma è anche impegnativo prendersene cura: «L’obiettivo è continuare a garantire la sicurezza dei fruitori delle aree gioco ancor più perché sono bambini è spesso non percepiscono i pericoli», continua Bullita. «Continuiamo ad attenzionare gli spazi comunali dedicati ai nostri bambini e in particolare alle scuole», conclude la sindaca.

RIPRODUZIONE RISERVATA