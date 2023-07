Nei parchi arrivano i giochi per i disabili 

Nuovo look per i parchi cittadini: in arrivo attrezzature e servizi per fare attività sportiva. La Giunta ha approvato il progetto per dotare i parchi comunali di nuove attrezzature ludiche e di arredo urbano a basso impatto ambientale.

Il progetto ammonta a 190 mila euro, che troveranno intera copertura dal bando del Gal Monte Linas relativo al “Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020”.

Sono previsti una serie di interventi per la riqualificazione del parco di Sa Spendula e di quelli del centro urbano, con l'obiettivo di migliorarne l'accoglienza e la sicurezza per i visitatori e i bambini di tutte le età. «Nel progetto - ha spiegato il sindaco Sollai - abbiamo previsto anche una giostra e un’altalena inclusiva, per bambini con disabilità, affinché i nostri parchi siano sempre più accessibili a tutti i bambini, nessuno escluso. Con le economie del ribasso contiamo di integrare ulteriormente il progetto con l'acquisto altri giochi. Questo progetto fa parte di un programma sistematico di interventi che puntano a migliorare ulteriormente i parchi cittadini anche per gli amanti del fitness all’aria aperta».

Una volta realizzato, il progetto risolverà l'annosa criticità dell’altalena del parco Marchionni, pensata per i bambini in sedia a rotelle, inutilizzabile da anni perché vandalizzata e spesso impropriamente utilizzata da bambini e, purtroppo, anche da adulti. (ma. ca.)

