Nei nuovi mastelli i loghi disegnati dai bambini 

Il riciclo come qualcosa di divertente, perfino artistico. Si è chiuso con un successo il progetto “Artisti e Secchioni”, organizzato dal Comune di Sestu in collaborazione con Etambiente, la società che si occupa della raccolta differenziata in città.

Hanno partecipato tantissimi alunni delle scuole sestesi, chiamati a disegnare dei loghi destinati a ornare i nuovi mastelli per la raccolta differenziata nelle scuole. Inoltre hanno seguito un percorso educativo tra arte, sostenibilità e consapevolezza ambientale. I mastelli con i loghi scelti sono stati presentati nell’aula consiliare del Comune, dove c'erano anche le autorità. Una giornata di festa per i giovani artisti, che emozionati hanno ricevuto i premi e gli attestati di partecipazione.

«La creatività e l’impegno di questa nuova generazione possono davvero fare la differenza, ringrazio tutti, da Etambiente ai docenti, agli alunni, ai tecnici comunali», commenta l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni. «L’auspicio è che i giovani credano sempre nella raccolta differenziata, sono ambasciatori di un futuro più sostenibile», conclude la sindaca Paola Secci.

