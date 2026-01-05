Nei musei della Cittadella è già tutto esaurito: mille visitatori nella prima domenica dell’anno 

Una giornata da oltre mille accessi per i musei nazionali della Cittadella in piazza Arsenale, dove il 2026 è iniziato nel migliore dei modi. Per la prima domenica del mese, e del nuovo anno, tanti appassionati hanno infatti approfittato dell’ingresso gratuito previsto in tutti i musei statali.

Si è visto anche qualche turista, ancora in città per le feste, ma la maggior parte si è trattato di visitatori sardi: in totale sono state 1062 le persone accolte dai musei.

Il percorso espositivo di Plissé Semper Plissé è stato tra i più apprezzati. Allestito dal 19 dicembre scorso e visitabile fino al 7 aprile, si snoda all’interno della Cittadella, tra i locali del museo archeologico, la Pinacoteca nazionale e il museo della collezione Luigi Cocco dell'Istituto Regionale Etnografico.

La Cittadella, dopo essere rimasta chiusa eccezionalmente ieri, sarà aperta nuovamente oggi in occasione dell’Epifania dalle 8.30 fino alle 19.30 con la possibilità di acquistare i biglietti fino alle 18.45.

RIPRODUZIONE RISERVATA