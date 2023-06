Nei Musei civici mostre e laboratori 

Queste le mostre in programma nei musei civici cittadini.

La Galleria comunale d’arte propone, fino a 1° ottobre, la mostra dedicata a Mirella Mibelli, “Segno, Colore, Superficie”, curata da Gianni Murtas e organizzata dall’assessorato alla Cultura e Spettacolo – Musei Civici, in collaborazione con l’Archivio Mirella Mibelli. L’esposizione racconta “l’avventura di segni e di colori” di una delle maggiori protagoniste dell’arte sarda del secondo Novecento. Alla Galleria giovedì alle 16 è in programma anche il laboratorio “Fiabe al museo” per bambini da tre a cinque anni accompagnati da un adulto. Venerdì saranno esposte alcune opere di Tonino Casula, mercoledì 21 e giovedì 22 alle 16 il laboratorio "Arte in biblioteca”.

Al Palazzo di città sino a domenica si può visitare la mostra “Ludica. Il giocattolo come simbolo del cambiamento tra due secoli”. Nei quattro piani del Palazzo sono esposti centinaia di giocattoli rari di collezionisti privati, oltre ai manufatti della "Collezione Giogus antigus" del Museo Sa Corona Arrùbia. Una sezione è dedicata alla Sardegna con opere di Edina Altara, Eugenio Tavolara e delle sorelle Coroneo.

Il Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu propone la Collezione permanente di arte orientale donata al Comune dal collezionista cagliaritano Stefano Cardu, avventuroso viaggiatore che visse per tanti anni in Siam, l’attuale Thailandia. Il Fondo raccoglie un numero consistente di oggetti di origine siamese e risalenti all’Ottocento, ma non mancano pezzi unici e di grande valore provenienti dal Giappone, dall’India, dal Laos e dalla Cina.

