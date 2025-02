Nei musei civici mostre e laboratori 

Laboratori di lettura, laboratori creativi, visite guidate, conferenze. È ricco il programma di eventi organizzati dai Musei civici che coinvolgeranno adulti e bambini. I bambini dai 6 ai 10 anni potranno scoprire le opere dei musei attraverso giochi e momenti di socializzazione, unendo apprendimento e divertimento. Le date sono: l’8 febbraio al Palazzo di Città, il 15 al Museo d’Arte Siamese, il 22 alla Galleria Comunale d’Arte.

Un gruppo di lettura per adulti e over 65 è in programma il 6 febbraio alle 16 alla Galleria comunale. Il libro scelto è “Self portrait. Il museo del mondo delle donne” di Melania Mazzucco. Il 20 febbraio alle 16, sempre alla Galleria, è in programma un laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni. L’obiettivo è realizzare maschere di Carnevale ispirate al mondo dell’arte.

Gli appassionati di arte e cultura potranno inoltre partecipare alle visite guidate organizzate per approfondire le collezioni permanenti e le mostre temporanee “Tutto il peso del mondo” e “Memoria e visioni”: domenica 2 e 23 febbraio alla Galleria Comunale d’Arte, 9 febbraio al Palazzo di Città,16 febbraio al Museo d’Arte Siamese.Gli orari previsti sono alle 11 e alle 16. I bambini dai 6 ai 10 anni potranno avvicinarsi al mondo dell’arte e della letteratura attraverso letture e racconti organizzati nella Biblioteca della Galleria Comunale. Il prossimo appuntamento è previsto per il 27 febbraio alle 16. Due conferenze accompagneranno i visitatori nella scoperta della mostra “Memoria e visioni”. Il 6 febbraio: Tarquinio Sini tra modernità e tradizione, a cura di Giorgio Muceli, il 13 febbraio: Foiso Fois, la passione per il reale, a cura di Stefania Mele. Per ulteriori dettagli e prenotazioni 0706776482.

