«Nei miei dipinti il paese scomparso» 

Uomo poliedrico e dalla vita intensa, Pierangelo Orgiu, 72 anni, si distingue per il profondo legame con il suo paese, Pabillonis, e la capacità di trasformare memoria e tradizione in arte. Attraverso disegni, quadri e incisioni immortala case in ladiri, scorci dimenticati e antichi edifici destinati a scomparire.

Nella sua vita ha svolto numerosi lavori senza mai abbandonare la passione per il disegno e la scrittura, e oggi continua a raccontare Pabillonis con opere cariche di memoria, cultura e appartenenza. Lui che fin da bambino ha mostrato una spiccata sensibilità artistica, e a soli 10 anni ha vinto un concorso nazionale di scrittura ottenendo un premio di 120mila lire, racconta com’è nata l’altra sua passione: quella per il disegno. «Durante gli anni trascorsi in collegio serviva come passatempo», dice. «Poi, la passione è via via cresciuta assieme a quella della scrittura e della poesia, che mi ha anche dato la soddisfazione di vincere al concorso Premio Poesia Città di Iglesias sia una menzione speciale nel 2010, sia un primo posto l’anno successivo», aggiunge Orgiu.

Pabillonis è fonte di ispirazione nella maggior parte dei suoi lavori. I disegni immortalano spesso vecchie case in ladiri circondate da scorci storici del paese. Ma il timore è che, a breve, alcune non ci saranno più «com’è già successo con pozzi, fontane pubbliche e con la fornace per la produzione delle tegole», sottolinea Orgiu, spesso presente in iniziative storico-culturali del paese e molto affezionato a un posto in particolare di Pabillonis. «I luoghi sui miei disegni sono tutti a me cari, perché mi riportano all’infanzia», premette, «ma ho una leggera preferenza per la chiesa parrocchiale e la chiesetta di San Giovanni con annessa la piazza dove, da ragazzo, ho trascorso tante ore in compagnia dei miei amici». Vedere scomparire un edificio storico che ha raccontato nei suoi disegni è un colpo al cuore, «come quando viene a mancare una persona cara», spiega, «e purtroppo qualche scorcio e qualche arredo urbano sono spariti prima che riuscissi a immortalarli». Con i suoi disegni Orgiu ha organizzato la mostra “Le cartoline dei ricordi”, esposta nel cortile di casa Matta assieme alle foto storiche di Dario Frau.

A breve spera di pubblicare un romanzo terminato da poco. Nel frattempo ha cominciato a prepararne un altro.

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