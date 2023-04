Nei guai il figlio di Costacurta 

MILANO. Achille Costacurta, 18 anni, figlio dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro e della modella Martina Colombari, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno un agente della Polizia locale dopo aver dato in escandescenze su un taxi. L’episodio, riportato da “Il Giorno”, è di martedì sera: il ragazzo, che ha partecipato alla trasmissione Pechino Express con la madre, è salito intorno alle 23 su un taxi in zona Tortona e, poco dopo, avrebbe cominciato ad agitarsi, tanto che il tassista ha chiesto aiuto a un pattuglia della Polizia e - secondo il quotidiano - ha detto che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e urlava frasi senza senso. L’uomo è sceso, Costacurta si è rifiutando di uscire. I vigili hanno aperto le portiere e uno è stato colpito da un pugno a un occhio, riportando ferite guaribili in 7 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA