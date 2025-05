Nei guai decine di “furbetti” dei rifiuti 

Maggiori controlli e guerra al sacchetto selvaggio a Monserrato. Nel corso degli ultimi mesi, la polizia locale ha moltiplicato gli sforzi per mettere un freno al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città, che durante il 2024 era diventato dilagante. Un cambio di passo necessario che ha portato a una stretta contro l’inciviltà: decine i trasgressori individuati grazie alle indagini. Per loro, sono arrivate le inevitabili sanzioni.

Denunciati

In due occasioni, troppo eclatanti per poter usare la mano leggera, sono scattate anche le denunce a carico dei responsabili. È successo per due grossi abbandoni che si sono verificati in piazza Gennargentu, in pieno centro abitato, e nei terreni tra la periferia della città e il Policlinico Universitario. Una zona, quest’ultima, in assoluto tra le più fragili, dove la formazione di discariche abusive è un fatto tristemente noto. «Abbiamo rilevato che i problemi maggiori non sono causati da residenti di Monserrato, ma perlopiù da abitanti di altri centri dell’hinterland, che però frequentano la città», spiega il comandante della polizia locale Mauro Soru. «Abbiamo individuato diversi soggetti, ma oltre a monitorare e sanzionare, stiamo cercando soprattutto di sensibilizzare le persone per una corretta differenziazione e un giusto conferimento».

Le telecamere

A gennaio, la già ampia rete di videosorveglianza del Comune si era arricchita di venti nuove unità, tra cui fototrappole solari con allarme e visione notturna, con l’obiettivo dichiarato di porre un freno all’annoso problema degli abbandoni irregolari. Che non risparmia neanche il “Comune riciclone” balzato agli onori della cronaca per le percentuali record di rifiuti differenziati. «Chiaramente l’occhio elettronico ci consente di monitorare più aree e di farlo anche negli orari in cui non possiamo essere presenti», continua Soru.

Rottami e controlli

Una problematica correlata è anche quella legata ai veicoli abbandonati, tantissimi sul territorio comunale. «Stiamo provvedendo a contattare i proprietari affinché provvedano alla rimozione. Se non abbiamo riscontro, mettiamo il veicolo sotto sequestro e procediamo ad addebitare i costi al possessore». Il potenziamento delle attività di controllo non riguarda solo il fenomeno dei depositi illeciti di spazzatura, ma rientra in un più ampio piano di prevenzione e lotta all’inciviltà. Dall'inizio dell’anno, i vigili hanno formalizzato nove denunce: si va dal reato di lesioni personali alla resistenza a pubblico ufficiale. La settimana scorsa era toccato anche al titolare di un’attività sorpreso a vendere alcolici a ragazzini minori di 14 anni. «In generale, stiamo monitorando soprattutto i parchi e tutte quelle zone frequentate maggiormente da minori, anziani e persone fragili», conclude il comandante. «Inoltre, ci interfacciamo costantemente con la stazione dei carabinieri, con cui c’è la massima collaborazione».

