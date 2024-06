Nei grandi centri sardi è un primo test politico 

Su Cagliari, Sassari e Alghero sono già puntati i riflettori. Poco più di tre mesi dopo le Regionali, il test delle amministrative sa di verifica per le principali forze politiche. È subito sotto esame il Campo largo, ma il test ha un sapore politico tutt’altro che vago anche per il centrodestra: trionfante a febbraio in tutte le Regioni fuorché in Sardegna, punta a issare le sue bandiere nei grandi centri. Si torna alle urne, dunque. Con l’incognita dell’astensionismo, ormai una costante di qualunque appuntamento elettorale. I Comuni al voto sono 27, gli aspiranti sindaci 61: 48 maschi (78,69%) e 13 femmine (21,31%). I candidati consiglieri sono 2.592: 1.453 i maschi (56,06%) e 1.139 donne (43,94%).

Dove si vota

Nel Cagliaritano si vota solo a Cagliari, Monserrato e Sinnai. In Provincia di Oristano in 4 centri: Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile. Sempre in 4 paesi nel Nuorese: Onanì, Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili. In otto Comuni nel Sassarese: oltre a Sassari e ad Alghero, si vota a Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso e Villanova Monteleone. Seggi aperti anche in otto centri della provincia del Sud Sardegna: Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino, Sant’Anna Arresi e Serrenti.

Le regole

Oggi il silenzio, domani seggi aperti. Sono 374.412 i sardi chiamati alle urne nei 27 centri interessati. In quattro sarà possibile il ballottaggio, il 23 e 24 giugno: parliamo di Cagliari, Sassari, Monserrato e Sinnai. Non di Alghero, perché i candidati che si contendono il Municipio della città catalana sono solo due. Domani seggi aperti dalle 15 alle 23, domenica dalle 7 alle 23. Nei centri oltre i 15 mila abitanti è possibile il voto disgiunto: significa che si può dare la preferenza a un candidato consigliere di una lista avversaria rispetto al candidato sindaco scelto.

Sassari e Alghero

A Cagliari si gioca la partita più importante. Non meno di rilievo il voto di Sassari: cinque (come a Cagliari) i candidati alla carica di sindaco, sostenuti però da 24 liste e 713 candidati per Palazzo Ducale: Mariano Brianda, appoggiato da tre liste civiche, Nicola Lucchi è sostenuto da sei liste civiche, il rettore dell'Università Gavino Mariotti si presenta per la coalizione di centrodestra con sette liste, Giuseppe Mascia, ex M5S, ora segretario provinciale del Pd, corre per il Campo largo di centrosinistra e ha il sostegno di sette liste, il consigliere comunale Giuseppe Palopoli è infine il candidato della lista Sassari Svegliati. Due i candidati ad Alghero: per il centrodestra Marco Tedde, sostenuto da sei liste, sfida Raimondo Cacciotto di Progetto Alghero (Campo largo e forze civiche centriste, in tutto otto liste). Sono 316 i candidati complessivi al Consiglio.

Monserrato e Sinnai

A Monserrato sono 4 gli aspiranti sindaci, 14 le liste e 263 i candidati all’assemblea di piazza Maria Vergine in corsa. Si ripresenta Tomaso Locci: con lui tre civiche. Il centrodestra ha puntato su Alberto Corda. Campo largo diviso in due. Pd e M5S scelgono candidati differenti: il Pd e due civiche sostengono Efisio Sanna, il M5S e tre civiche sono per Valentina Picciau. Quindi Sinnai, dove sono tre i candidati sindaci e 179 gli aspiranti consiglieri: Aldo Lobina è a capo di una civica, il Campo largo con sei liste sostiene Barbara Pusceddu e Aurora Cappai, con tre liste (tra cui FI), rappresenta il centrodestra.

RIPRODUZIONE RISERVATA