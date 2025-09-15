VaiOnline
Via Austria.
16 settembre 2025 alle 01:25

Nei giardini in scena la festa Vittoriana 

Un tuffo nel passato per rivivere l’atmosfera del periodo Vittoriano. Gli abiti dell’epoca rivivranno nell’ambito dell’iniziativa “Eleganza in scena, tra merletti e cilindri”, organizzata dalla Pro Loco.

L’appuntamento è per domenica dalle 15 alle 20 nei giardini di via Austria a Quartello dove si ritroveranno i figuranti. Lo spazio si trasformerà in un salotto ottocentesco, tra abiti d’epoca, picnic, atmosfere romantiche e raffinate passeggiate nel verde.

«Chi lo vorrà potrà unirsi a noi per rivivere la storia con stile», dice il presidente della Pro Loco Stefano Lai, «sarà un tuffo nell’eleganza senza tempo». Alla serata parteciperà l’associazione Steampunk Sardegna.

E le iniziative estive della Pro loco si chiuderanno il 4 ottobre con la seconda edizione della “Quartu Beer fest”. Birra, musica e divertimento dopo il successo dell’anno scorso. La location sarà sempre la stessa, in via Cecoslovacchia nel quartiere di Pitz’e Sera, per portare avanti il programma della Pro Loco di coinvolgere tutti i quartieri cittadini.

E poi sarà tempo di pensare alle iniziative del periodo autunno-inverno. A cominciare dalla serata di Halloween all’ex caserma per proseguire con la programmazione natalizia.

