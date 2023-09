Nei giardinetti pubblici i giochi per i cani 

A Pabillonis sono stati destinati dei fondi in avanzo per abbellire alcuni spazi nei giardinetti pubblici del paese. Da un residuo di fondi di cinquemila euro, provenienti da un capitolo di bilancio e utilizzabili per l’acquisto di arredo urbano, presto saranno istallati vari giochi di agility dog per cani di varie taglie. I giochi saranno posizionati nello spazio recintato dedicato ai cani, posto a sinistra rispetto all’ingresso di via Satta.

Ma le opere di abbellimento non si fermano qua. Se i giochi per i cani possono considerarsi quasi realtà perché lo stanziamento è già stato destinato, dagli uffici di via San Giovanni trapelano novità anche per i cittadini più piccoli. «Stiamo definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo di nuovi giochi per bambini che saranno installati nella parte a sinistra rispetto a quelli già presenti ai giardinetti, così si arrederà un’altra superficie della stessa dimensione e la spesa prevista dovrebbe essere di circa diecimila euro», anticipa il sindaco Riccardo Sanna.

Oltre ai giochi, potrebbero arrivare anche altre novità: «Parlando di interventi per abbellire il paese ci sarà anche un’altra novità che l’amministrazione comunale svelerà a breve», chiude l’assessora Graziella Gambella. ( g. g. s.)

