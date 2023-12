«Nei finali divento Van Basten» 

Chiamatela “Zona Pavoletti”. Minuto 99, il Cagliari, dopo esser stato sotto contro il Sassuolo praticamente per tutta la partita, l'ha ripresa al 94' con la zampata di Lapadula. Ma Ranieri, dalla panchina, ordina di non mollare la preda e quando il Re ordina il Cagliari obbedisce. Minuto 99, dicevamo, un ultimo pallone buttato in area, Shomurodov sale più in alto di tutti e di testa fa la sponda giusta proprio per lui, Pavoletti, che si inventa la rovesciata perfetta, andando a insaccare nell'angolino e segnando la rete della vittoria che fa impazzire tutti, anche un ragazzo che, a 35 anni, continua ancora a emozionarsi ed emozionare come un ragazzino: «Il Cagliari non muore mai: è immortale».

Pavolosissimo

Cento minuti di battaglia, una vittoria d'oro contro una diretta concorrente. Lui, Pavoletti, finalmente sorride, dopo aver sentito l'odore della sconfitta: «Era una partita veramente stregata... Loro sono partiti benissimo, ma la gara l'abbiamo fatto noi. Noi non riuscivamo a segnare, poi abbiamo fatto tutto in tre minuti». Prima, però, il Sassuolo l'aveva sbloccata subito e, nel finale, sembrava averla addirittura chiusa in contropiede. Invece il meglio doveva ancora arrivare. «Non è così semplice, loro si erano schiacciati. Ma era nell'aria che il primo gol stava per arrivare. E quando arriva poi ci esaltiamo». Il Cagliari sente l'odore del sangue e azzanna: «Tutte le volte sembra che stiamo cadendo giù nel baratro, invece col cuore e la determinazione spesso (ma non sempre) riprendiamo le partite. Quando vediamo l'avversario ferito, invece di accontentarci, vediamo di portarla a termine: si accende un motore diverso, soprattutto nei minuti finali».

Bomber

Ed eccolo arrivare il momento giusto, quello in cui Pavoletti diventa Pavoloso. Ed eccolo, soprattutto, il gol decisivo, una rovesciata da applausi. Anche se Leo è sincero, come sempre: «In rovesciata penso di non averlo mai fatto, voglio rivederlo perché non lo so neanche io. Non sono il migliore, gli ultimi minuti però a volte anche io divento Van Basten». Una gioia cieca, come gli occhi chiusi per colpire e affondare il Sassuolo: «Ho chiesto a Goldaniga se l’ho presa di destro o di sinistro, non l'ho capito neanche io». Conta il gol, contano i tre punti: «Dedico questa vittoria alla squadra, perché soffriamo tutti insieme e queste vittorie hanno un grande valore: dobbiamo salvarci a tutti i costi e la Domus dev’essere il nostro fortino».

Zona Pavoletti

Un gol al 99', ancora una volta Pavoletti colpisce nel recupero. Non un caso, visto che le ultime quattro reti sono arrivate tutte dopo il 90'. A partire da quella al 94' di Bari che ha riportato il Cagliari in Serie A. Poi le due reti contro il Frosinone per la prima vittoria stagionale, al 94' (ancora) e al 96'. Infine addirittura al minuto 99 ieri contro il Sassuolo. Un gol dell'ex che, per Pavoletti, è un film già visto. Perché contro i neroverdi, la squadra che lo ha sedotto e abbandonato, con quello di ieri sono già cinque le reti realizzate, due con la maglia del Genoa e le altre tre con quella del Cagliari.

