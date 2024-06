Nei Comuni sardi si consacra il Campo largo 

In cento giorni è cambiato tutto. Il 25 febbraio il centrodestra sardo si presentò alle Regionali detenendo, nel suo mazzo di chiavi del potere, quelle di Villa Devoto e di molti tra i principali Comuni: Cagliari, Sassari (sia pure in versione “civica”), Alghero e altri ancora. I tremila voti che hanno deciso quella consultazione in favore di Alessandra Todde sembrano aver cambiato la freccia della politica nell’Isola: il voto amministrativo consegna al Campo largo una responsabilità ancora più chiara rispetto a quella guadagnata poco più di tre mesi fa alla Regione, restituendogli la guida delle due città maggiori e del municipio algherese.

Il sorpasso

E non è una responsabilità ristretta ai Comuni chiamati al voto, seppure importanti: nei risultati sardi delle elezioni europee, la somma tra Pd, Movimento 5Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra arriva al 51,11 per cento. La coalizione quindi risulta ora maggioritaria nell’elettorato isolano, cosa che non le era riuscita neppure in occasione della vittoria di Todde, quando le liste a sostegno di Paolo Truzzu avevano nettamente prevalso.

L’affermazione di Pd e alleati nelle amministrative va oltre le previsioni della vigilia: se l’elezione di Massimo Zedda al primo turno era attesa, pochi pensavano che la stessa impresa riuscisse in quattro dei cinque centri con più di 15mila abitanti. A Sassari per esempio molti pronosticavano al ballottaggio uno tra Gavino Mariotti, candidato dal centrodestra per così dire “ufficiale”, e Nicola Lucchi, erede del sindaco civico Nanni Campus; invece la battaglia per Palazzo Ducale viene subito vinta da Giuseppe Mascia, che supera il 51 per cento con un’alleanza che riproduce fedelmente quella con cui Todde conquistò la Regione.

Forse ancora più sorprendente la vittoria di Raimondo Cacciotto ad Alghero nel duello contro un avversario ostico come l’ex sindaco Marco Tedde, sostenuto dal centrodestra. L’esponente di Avs arriva al 55 per cento: dieci punti davanti a Tedde, uno scarto che non si spiega solo con le due liste in più del centrosinistra allargato (a un pezzo dei Riformatori). Il trionfo più netto è però quello di Sinnai, dove Barbara Pusceddu (Pd) ritorna a indossare la fascia tricolore superando il 61 per cento, mentre la seconda classificata Aurora Cappai, sostenuta da Forza Italia e due liste civiche, prende poco meno della metà. Il secondo turno quindi si svolgerà solo a Monserrato, con la riedizione del testa a testa del 2019 tra il civico Tomaso Locci, sindaco uscente, e Valentina Picciau, che con l’asse sinistra-5Stelle tiene fuori dal ballottaggio il candidato sostenuto dal Pd, Efisio Sanna.

I partiti

Guardando alle Europee, che hanno coinvolto tutto il corpo elettorale sardo, Fratelli d’Italia vince in volata la sfida col Pd per il primo posto nell’Isola: 24,77 per cento contro il 24,16, stavolta i tremila voti di differenza sono a vantaggio del partito guida del centrodestra. Ma per il resto, anche quella consultazione sorride soprattutto al Campo largo: il Movimento 5Stelle, in particolare, va molto meglio rispetto al resto d’Italia, probabilmente proprio grazie al traino della recente vittoria di Alessandra Todde. Arriva al 16,9 per cento e conquista circa 27mila voti in più rispetto alle Regionali, nonostante il calo dell’affluenza.

Anche Avs, col 10,05, supera il dato medio nazionale. Nelle Comunali, exploit del Pd a Sassari (vicino al 21 per cento), mentre Massimo Zedda trascina i Progressisti a Cagliari (14,5) e Avs si colloca quasi ovunque tra il 7 e l’8 per cento, spesso davanti al M5S.

Tornando al centrodestra, Forza Italia stacca in Sardegna la Lega molto più nettamente rispetto al quadro nazionale (9,79 contro il 5,55 alle Europee) ma non brilla nei Comuni, tranne Alghero dov’è trascinata dalla candidatura Tedde. In difficoltà il Psd’Az, e anche i Riformatori raccolgono poco al di fuori della storica roccaforte cagliaritana. Ma è l’intera coalizione che dovrà riflettere sulle sconfitte di questi mesi: togliere di mezzo Christian Solinas non è bastato a evitarle, e le candidature di Alessandra Zedda a Cagliari e di Gavino Mariotti a Sassari (in questo caso con una coalizione incompleta, per via della concorrenza di Lucchi) sono andate entrambe incontro a pesanti delusioni.

