Nei colori la magia dei murales, il talento dei ragazzi speciali 

L’associazione Delfino, nata a San Gavino 23 anni fa per aiutare e sostenere le famiglie con ragazzi disabili, da 13 anni ha una sezione interna chiamata “Delfino sport”.

Il programma

Un sodalizio che è diventato un importante punto di riferimento e di socializzazione per cento persone tra ragazzi speciali, volontari e i loro familiari che trascorrono insieme quasi tutti i giorni della settimana tra laboratori creativi e attività sportive.Sono ripartite le nuove attività e ci sono già stati tantissimi momenti di incontro», spiega il presidente Piero Follesa. Ha preso avvio il progetto annuale ‘LiberART’, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, che pone al centro l’arte per generare benefici individuali e collettivi.

Il cantiere condiviso

Nell’ambito di questo progetto prendono vita i nuovi murales, lavoro coordinato dall’artista collinese Gisella Mura all’angolo tra via Nuraci e via Leoncavallo a San Gavino, entrambi sul muro di cinta della famiglia Murgia-Trevisan. Gisella Mura collabora con l’associazione dal 2018. «L’arte, soprattutto la pittura», spiega, «è un linguaggio senza barriere, libero, con cui tutte le persone possono esprimere emozioni e sentimenti, i propri pensieri tramite il gesto, il segno ed il colore, ciascuno nelle proprie particolarità e diversità uniche e originali. Creare un’opera pittorica di grandi dimensioni come un murale in gruppo, è un’esperienza costruttiva e coinvolgente. La mia figura è stata quella come di un direttore di orchestra: armonizzare tutti gli strumenti, diversi e speciali».

Le attività

Le famiglie trovano un punto d’appoggio e uno spazio di socializzazione in un’associazione che abbatte ogni tipo di barriera. La conferma arriva da Maria Grazia Usai, mamma di Mauro. «Mio figlio frequenta con entusiasmo l’associazione Delfino. L’ambiente familiare, le numerose attività tra laboratori e giochi didattici, le professionalità, favoriscono l’integrazione e il sostegno ai nostri ragazzi che partecipano con gioia. L’impegno di Piero e di Laura Follesa, oltre a quello di tanti volontari, creano un ambiente sicuro e gradevole per i ragazzi disabili e le famiglie. Le attività portate avanti grazie ai progetti, garantiscono un impegno costante e creativo, che stimola a crescere. I nostri ragazzi, grazie all’associazione Delfino, diventano amici e si impegnano migliorando la loro quotidianità». ( g.pit. )

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