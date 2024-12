Nei cognomi la storia del paese 

Nel 1600 i Loy erano davvero troppi, il cognome più diffuso in paese. Per non fare confusione i nomignoli familiari, su panisciu , vennero così elevati sull’altare dell’anagrafe. Comparvero Buttau, Giaccu o Pirroni. Da metà del ‘700 in poi le mutazioni si susseguirono, creando i Bidotti e i Conigiu. Il tempo riuscì a mischiare le carte, un ceppo Carrus diventò Tinedda e Orrù mutò pelle legale in Coccoda. I Loy nel tempo persero l’esotica y, ma non scomparvero.

Curiosità

Pierpaolo Scudu, ex dirigente scolastico e maestro di pazienza, ha ricostruito con uno studio monumentale la storia del paese attraverso i suoi cognomi. È riuscito a risalire indietro nel tempo fino al 1633 con un lavoro di ricerca e ricostruzione grazie ai Quinque Libri della diocesi di Lanusei e ai dati dello stato civile del Comune istituito dal 1866. Lo studio è un manuale di curiosità. Attualmente i cognomi presenti a Villagrande sono 118: il più diffuso è Scudu (manco a dirlo quello dello studioso) seguito da Demurtas. “Endemismi” tipici del paese sono Bidotti, Striccialu e Floreddu mentre alcuni nomi sono scomparsi, come Tiretta, Marchesu, Luesu. Svaniti nell’inchiostro del tempo. Poi capitava che un curato di campagna poco avvezzo alle lettere registrasse i nuovi nati con il soprannome. Ecco quindi comparire un florilegio di Piberathu, rosso di capelli o in viso, Circinau, basso di statura, Bresciosu contento, Scambau, senza gamba, Frustigu, magro. Questi "errori" ovviamente ebbero termine (quasi sempre) con l'istituzione dello stato civile. A volte accadeva che il nome registrato in chiesa divergesse da quello dello stato civile. Avere un nome diverso per Dio e per lo Stato, un curioso incubo. A sanare le incomprensioni interveniva, oggi come ieri, l’indispensabile panisciu .

Opera immane

L’ex dirigente scolastico ed amministratore comunale ha impiegato anni per portare a termine l’impresa. «Un libro che nasce dalla curiosità di conoscere i miei antenati – racconta Scudu - una volta andato in pensione, ho avuto il tempo di concentrarmi su questo progetto, ho iniziato a chiedere ai miei parenti qualche informazione, ma non riuscivo ad andare avanti oltre ai miei nonni. Così mi sono messo a cercare dalle fonti ufficiali. Sono partito dalla mia famiglia, poi quella di mia moglie, pensando di fermarmi e invece avevo raccolto così tanto materiale che ho deciso di allegare il lavoro a tutte le famiglie del paese». L'opera è stata presentata a Villagrande e Villanova, entrambi gli appuntamenti sono stati molto partecipati e hanno suscitato curiosità. «Molti hanno scoperto parentele che non pensavano di avere», racconta l'autore. Di cui non per forza essere orgogliosi, ha scherzato qualcuno.

