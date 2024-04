Nei cimiteri arrivano i nuovi totem multimediali 

Nei cimiteri della città sono stati installati i nuovi totem digitali interattivi di ultima generazione. La tecnologia è in continua evoluzione, per cui gli strumenti che già funzionavano all’interno dei complessi cimiteriali erano diventati obsoleti ed inadeguati.

I nuovi totem sono stati posizionati nel cimitero di San Michele, a Pirri e in quello monumentale di Bonaria. Si tratta di apparecchiature interattive e multimediali, dotate di schermo touch, che consentono di interagire con gli utenti: dispositivi digitali semplici e di immediato utilizzo, accessibili a tutti, indipendentemente dalle rispettive capacità. Sarà sufficiente toccare lo schermo e selezionare i punti di interesse per effettuare scelte nelle varie sezioni e, ad esempio, effettuare le ricerche sull’esatta posizione delle sepolture.

«L’installazione dei nuovi totem multimediali», commenta l’assessora agli Affari generali, Marina Adamo, «rappresenta un primo passo verso una gestione sempre più intelligente dei cimiteri cittadini. Come amministrazione comunale, atteniti alle innovazioni tecnologiche, puntiamo ad offrire servizi digitali sempre più innovativi, efficienti e dinamici».

Una scelta condivisa anche dal collega Alessnadro Guarracino, assessore all’Innovazione tecnologica. «Questi strumenti», aggiunge, «consentiranno finalmente di avere tutte le informazioni necessarie per la migliore fruizioni dei cimiteri cittadini, in maniera assolutamente intuitiva e semplice per tutte le persone».

