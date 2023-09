Nei chioschi-lido c’è chi tira avanti fino al 31 ottobre 

Una “catena” di stabilimenti amovibili e tre fissi. E poi ci sono loro, quelli stagionali e indipendenti, generalmente abbinati a chioschi con bar e ristorante aperti (i chioschi) tutto l’anno.

All’Emerson è tradizione tenere proseguire i servizi di spiaggia fino al 31 ottobre: «Sapevamo già che, dopo la riapertura delle scuole e il rientro al lavoro dei cagliaritani», analizza il titolare Alessandro Murgia, «avremmo avuto prevalentemente i turisti: in questi giorni rappresentano l’85% della clientela, contro la media del 60% in stagione: ad agosto molti cagliaritani non sono in città». Ma il fatturato è interessante anche adesso? Murgia storce il naso: «Per l’attività di stabilimento balneare no, non lo è più: quella parte dell’attività, se pensassimo solo ai soldi, la chiuderemmo il 31 agosto, ma è doveroso dare servizi alla città e ai turisti».

Le Palmette tira avanti fino a fine ottobre: «Abbiamo anche una struttura ricettiva con camere in via dei Villini», ricorda Giacomo Busonera, uno dei soci proprietari di chiosco e stabilimento, «e teniamo aperto anche per loro: ovviamente devono avere un ombrellone con i lettini». Aprire a ottobre, varrà la pena? «Dipende dal meteo: se ci saranno molte giornate di sole, certamente sì».

