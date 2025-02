«Nei centri storici servono le “zone 20”» 

Limitare l’ingresso alle auto e istituire le zone “20” nei centri storici, ridurre i parcheggi, combattere la sosta illegale, istituire aree pedonali anche in quartieri meno centrali, aumentare le piste ciclabili anche con itinerari predefiniti per raggiungere le zone strategiche della città, integrare i biglietti dei bus con quelli della sosta delle auto. Sono alcune delle tante azioni che, secondo i cittadini, l’amministrazione comunale dovrebbe attuare per convincere i cagliaritani a usare meno le auto. Proposte registrate sulla piattaforma LabMet e durante gli incontri pubblici organizzati tra ottobre e dicembre nell’ambito del processo partecipato per la redazione del nuovo Piano urbanistico comunale. Si chiama amministrazione aperta ed è un metodo che serve a far partecipare davvero i cittadini alle decisioni sulla loro città.

Poche bici

Le proposte sulla mobilità partono da alcuni dati il 63,44% dei cagliaritani si muove in auto, il 19,45% a piedi, il 16,80 in autobus e solo lo 0,3% usa la bici. Nelle ore di punta a Cagliari circolano circa 23mila auto ma tre su dieci si spostano per percorrere meno di due chilometri. Da qui la richiesta di attuare una serie di accorgimenti per convincere i cagliaritani a usare meno i mezzi privati, che il Comune prenderà in considerazione.

Sa Duchessa

Nell’area di Sa Duchessa, a Is Mirrionis, c’è una delle aree incolte della città. È lo spazio sterrato di circa 3600 metri quadri tra la scuola Italo Stagno e il colle di Tuvumannu da anni utilizzato come parcheggio. Un comitato spontaneo chiede «che il terreno sia sottratto al consumo di suolo, sia destinato a giardino pubblico di quartiere, con un'area cani e una parte di parcheggio libero alberato, e diventi finalmente uno spazio di socialità per i residenti, giovani e anziani, e per chi frequenta la zona. Rientra fra i valori culturali difendere e sostenere la socialità e le caratteristiche dei quartieri bloccando processi espliciti o subdoli di gentrificazione».

Pirri

Su Pirri in tanti chiedono una valorizzazione «del suo valore storico-culturale, soprattutto, in tema di edilizia storica e tradizioni», inoltre «dovrebbero aumentare i servizi in modo tale che possa diventare una zona di interesse abitativo e bacino di residenzialità per Cagliari. Tali servizi», scrivono i cittadini, «devono essere implementati per le varie fasce di età con più spazi per sport e tempo libero, più scuole, migliori collegamenti, parcheggi e accessibilità».

Villanova

Sulla viabilità di Villanova c’è chi propone un principio tipico dello schema delle Superilles di Barcellona: «una serie di percorsi carrabili obbligati, da studiare ad hoc anche rivedendo i sensi di percorrenza attuali, che consentano a chiunque abbia necessità di accedere a qualsivoglia punto del quartiere di farlo, ma impedisca fisicamente il traffico di attraversamento».

