Nei centri estivi c’è anche la spiaggia 

Sport, balli, giochi all’aperto, e c’è persino chi ha riprodotto uno scorcio di litorale - con una piccola spiaggia di sabbia di cava e piscine dove fare il bagno - in pieno centro città. A Selargius è boom di iscritti nei campi estivi dedicati ai bambini - organizzati da società sportive, associazioni e oratori - una soluzione a cui ricorrono sempre più genitori lavoratori dopo la chiusura delle scuole.

I luoghi

In via Vienna ogni mattina arrivano un centinaio di bimbi. La parola d’ordine è “divertimento”, con gli animatori e istruttori della società Basket San Salvatore: pallacanestro, ma anche pallavolo e calcio all’occorrenza, mentre i più piccoli preferiscono paletta e secchiello che a guardarli sembra di essere al mare. «È sabbia di cava», tiene a precisare la presidente della società Barbara Salis indicando la piccola spiaggia artificiale ricreata fra palestra e cancello. Lì dove da giugno, e sino a inizio settembre si concentrano le attività del campo estivo, fra giochi gonfiabili, sport e laboratori creativi all’aperto. «Ci saremo sino alla vigilia del rientro a scuola», assicura Salis, «ci fermeremo giusto la settimana di Ferragosto».

Gli oratori

Il record di iscritti è dell’associazione Bollicine, che quest’anno conta 170 bimbi nel Summer camp concentrato nel Family club, il centro sportivo nel complesso di don Orione. «Negli anni siamo diventati un punto di riferimento per le famiglie dell’hinterland», commenta soddisfatta la presidente di Bollicine, Claudia Pia. «Siamo nati come piccolo camp estivo con pochi bambini, in dieci anni ci siamo allargati offrendo sempre più servizi». Padel, ginnastica ritmica, balli, laboratori creativi e di cucina tutto l’anno - oltre ai corsi per gestanti post parto - d’estate mare e attività sportive con un team di giovani operatori ludico sportivi qualificati e pedagogisti.

Immancabile l’Estate ragazzi dell’oratorio San Giovanni Bosco, concluso pochi giorni fa con il tradizionale Holi color finale nel playground di calcio accanto alla parrocchia. Un mese fra spiaggia day, giochi e attività ludiche in oratorio, e gite fuori porta alla scoperta dei siti culturali nell’Isola. «Da diciotto anni garantiamo il servizio estivo per i bambini dell’oratorio, e non solo», spiega Luca Cardia, coordinatore educativo dell’associazione “Don Borco Aps", “e ogni anno è sempre una bella esperienza da vivere».

Al mare

Mare nella costa quartese e svago nei parchi con il campo estivo dell’associazione Lachete, dove i bambini arrivano un po’ da tutto l’hinterland di Cagliari. «Garantiamo la continuità alle famiglie da giugno a settembre», spiega la responsabile Elisa Siddi, «poi riprenderemo come sempre con il doposcuola». Animazione e attività per i più piccoli anche nell’oratorio San Luigi, e nei campi della Futura calcio in borgata Santa Lucia, lì dove la gestione è dell’associazione sportiva scuola basket Selargius.

