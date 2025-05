Nei cassoni degli abiti rifiuti di ogni genere 

Ancora emergenza rifiuti lasciati davanti ai raccoglitori di abiti usati a Sestu e non si contano in tutta la città le postazioni strapiene che hanno vicino altre buste di vestiti, indifferenziati o vecchi giocattoli. Il Comune prova così a correre ai ripari anche scrivendo nel suo sito un promemoria: «Si possono conferire abiti, borse, tende, biancheria, cappelli, coperte, indumenti e accessori in pelle, cinture, scarpe. Non si può conferire ogni altro tipo di rifiuto non in tessuto o non in pelle». E c’è pure la mappa completa, così chi trova pieno un cassone può cercarne un altro.

Attualmente si trovano in via Parigi, via Vienna, via Bologna, via Dante, via Cagliari, via Europa, via Vittorio Veneto, via Ottaviano Augusto, via Piave, via Velio Spano, via Togliatti, via san Simmaco, via Torricelli, Corso Italia, piazza della Musica, e all’ecocentro in località Is Coras. Un nuovo regolamento per le telecamere è allo studio in Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA