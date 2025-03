Nei borghi arriva il bus a chiamata 

Bus a chiamata per chi abita nei borghi di Sant’Isidoro e San Gaetano. Una svolta per circa duemila residenti da sempre alle prese col problema dell’assenza di un collegamento di trasporto pubblico con il centro abitato di Quartucciu e il resto dell’area vasta. «Un risultato storico che si concretizzerà con l’avvio del prossimo anno scolastico», annunciano il sindaco Pietro Pisu e l’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu.

Lo stesso servizio che sarà attivato per i terrieri extraurbani di Quartu, Flumini in primis, come anticipato in occasione dell’incontro recente in Città metropolitana. «Più o meno a settembre», assicura l’assessore Mereu, «sarà avviata la sperimentazione del servizio di bus a chiamata che collegherà le borgate rurali di San Gaetano e Sant'Isidoro con il centro abitato di Quartu e, conseguentemente, sarà molto più facile arrivare a Quartucciu e a Cagliari».

Lavoro di gruppo

Un obiettivo - sottolinea il sindaco Pisu - «previsto nel nostro programma amministrativo, e raggiunto grazie alla sinergia e alla collaborazione con gli altri soggetti interessati al progetto». Il servizio è finanziato dalla Città metropolitana, almeno per il periodo di sperimentazione, poi si confida nel contributo regionale per renderlo più strutturale. «Usufruendo della centrale operativa già utilizzata per il servizio Amico Bus, il Ctm, a seguito di prenotazione con almeno un giorno di anticipo, andrà incontro all’utente sino al domicilio, per poi trasportarlo sino alla prima fermata di linea utile», spiega l’assessore.

Due bus

Saranno due i mezzi a disposizione dall’azienda di trasporto pubblico, inizialmente a gasolio ma sostituiti con bus elettrici non appena saranno quantificati i chilometri da percorrere. «È un altro grande passo che stiamo percorrendo per rilanciare il borgo nel tentativo di migliorare la qualità della vita dei residenti e degli operatori locali», sottolinea Mereu. «Auspichiamo nella collaborazione di tutti i nostri cittadini durante il periodo semestrale di sperimentazione, partendo dal presupposto che più utenti utilizzeranno il bus e maggiori saranno le possibilità di strutturare stabilmente il servizio».

Un bacino d’utenza di circa 2mila persone che da anni lamentano l’assenza di mezzi pubblici disponibili. Unico nodo da sciogliere i punti di raccolta che fungeranno da fermate. «È necessario definirli e comunicarli ai cittadini», ha chiesto la consigliera del Gruppo Misto Paola Cocco di recente nell’Aula di via Giofra. «Ci stiamo lavorando», dice l’esponente della Giunta Pisu, e sul nuovo servizio aggiunge: «È un grande passo in avanti per la nostra comunità e, soprattutto, per le cosiddette “zone a domanda debole” come quelle di Sant’Isidoro e San Gaetano, borgate che hanno una grande potenzialità di sviluppo produttivo, turistico e economico».