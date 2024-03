Nei bacini 100 milioni  di metri cubi d’acqua in più Ma è ancora emergenza  

Cento milioni di metri cubi d’acqua immagazzinati negli ultimi dieci giorni di pioggia, una scorta preziosa in questo avvio di marzo che segue l’autunno e i primi mesi d’inverno più siccitosi dal 1922. L’ultimo bollettino dell’Autorità di bacino registra un miliardo e 25 milioni di metri cubi negli invasi dell’Isola, pari al 56% della capienza, poco più del 52% di fine gennaio ma assai lontano dal 76% di inizio marzo 2023.

Il bicchiere mezzo pieno

Una piccola dote d’acqua che tuttavia aiuta a contenere l’emergenza, anche perché, sottolinea Roberto Meloni, dirigente del servizio dighe di Enas, «la metà di quei cento milioni di metri cubi d’acqua è arrivata nei bacini più critici, e la speranza è che le piogge di primavera continuino a portare ulteriori risorse». La mappa del recente monitoraggio della Regione riporta comunque una sola bandierina verde sopra la diga del Liscia in Gallura, mentre ovunque restano i livelli di allerta più alta, con i quattro invasi in Baronia, Ogliastra, Iglesiente segnati col rosso di massima emergenza, e tutti gli altri (compresi i giganti del sistema Tirso-Flumendosa) con lo stemma arancione di pericolo.

Le ordinanze in vigore

Restano dunque in vigore le ordinanze che ormai da due mesi vietano l’irrigazione dei campi nel centro Sardegna, dalla piana di Ottana fino all’alta Baronia; e se per il momento c’è soddisfazione per le scorte idriche arrivate nella diga del Taloro grazie alla neve di Fonni e sul Cedrino a Dorgali, l’emergenza resta elevatissima a Posada, in Baronia, dove l’invaso di Maccheronis, con solo 6 milioni di metri cubi d’acqua, è ben lontano dai 23 milioni di scorte autorizzate. «Stanno entrando solo 400mila metri cubi al giorno, troppo pochi per allontanare la sete», allarga le braccia Ambrogio Guiso, presidente del consorzio di bonifica della Sardegna centrale.

Guardia elevata

Per il momento, dunque, le restrizioni per l’agricoltura restano. «Speriamo nelle piogge annunciate per i prossimi giorni perché, se non riusciamo a immagazzinare almeno 14 milioni di metri cubi d’acqua, visto l’approssimarsi della stagione estiva saremo costretti a salvaguardare unicamente le scorte per l’idropotabile». Va detto comunque che prima di queste ultime piogge, come già in Ogliastra anche in Baronia si paventava il rischio dei rubinetti a secco, un pericolo per il momento sventato. «La metà dei cento milioni di metri cubi d’acqua arrivati nei trenta invasi di Enas è andata nei territori più critici», sottolinea Roberto Meloni. Il Maccheronis, per esempio, «ha incamerato poco, ma ha comunque raddoppiato la capacità, e il Bidighinzu è passato da un milione a 4 milioni e mezzo. Tuttavia non vuol dire che siamo tranquilli».

Il monitoraggio

Dalla Nurra al Sulcis, dall’Ogliastra alla Baronia. Dieci gli invasi sotto osservazione della cabina di regia che la Regione ha attivato a inizio febbraio per monitorare le situazioni più critiche. «Tra l’autunno e gennaio abbiamo segnato il minimo storico di precipitazioni dal 1922 e questo ci dà l’idea di quanto ci abbia aiutato il sistema di invasi sul quale può contare la Sardegna». Intanto, spiega il dirigente del servizio dighe di Enas, «nell’ultimo mese, con Abbanoa, abbiamo riattivato condotte per l’idropotabile inutilizzate da ben dieci anni, appunto riservate per le emergenze massime». È successo nel territorio di Buddusò dove l’invaso di Sos Canales (oggi solo un milione di metri cubi su tre) è stato soccorso dalla diga di Monte Lerno (18 milioni) grazie a una vecchia condotta di venti chilometri e all’impianto di sollevamento.

