Nei 300 ostacoli primato di Alpigiano  

Buon inizio per Francesco Alpigiano a Macomer per l'esordio alla rassegna di “prove spurie”. Nei 300 ostacoli lo Junior nuorese ha tagliato il traguardo in 38"10 (prec. 38"87 del 2025, m.p.sarda under 20 e 23) facendo suo anche il record assoluto di Enrico Campanaro (38"80). Tra gli Allievi 40"93 per Davide Deiana (Campidano). E' stato Pietro Ceccatelli (Tespiense, 8"97) invece il più veloce negli 80, davanti a Daniele Deiana (Atl.Olbia, 9"17) e a Diego Dessalvi (Campidano, 9"23), con Laura Murgia (Amsicora) a 10"27 (-1.3) e Alice Puddu (Campidano) 10"28 (+0.2). Nei 300 metri Emanuele Perra (Riccardi) 34"26 su Nicolò Caddeu (Cus Ca, 34"55). Tra le donne Maria Paola Sotgiu (Ichnos) 39"43 su Aurora Aresu (Tespiense).

Nei 1000 successi per Michele Murenu (Cagliari Marathon) 2'34"02, davanti a Filippo Verlezza (Dinamica), 2'35"77, e Marta Paderi (Selargius), 3'12"12. Nei 3000 si sono imposti Mattia Careddu (Atl. Leg. Porto Torres, 8'40"65) e Maria Mei (Academy, 10'53"40), nel lungo Daniele Renolfi (Nissolino) 6,80 metri (+0.2) e l'Allieva Giulia Palla (Cus Cagliari) 5,09 (+0.4).

Lanci

Nel peso Elisa Pintus (Bracco Atl. Mi) si è migliorata gettando l'attrezzo a 14,78 metri, nel giavellotto Benedetta Fiori (Cus Cagliari) 34,70 metri e Simone Fantuzzo (Amsicora) 49,26 mentre tra gli Under 18 Giorgio Lovigu (Olbia) 55,16 metri e Rebecca Rinaudo (Cus Ca) 34,83.

Giovani

Negli 80 metri Under 16 molto bene Elisa Silvetti (Ichnos) al traguardo in 10"31. Nei 1000 Eleonora Staffieri (Academy) 3'15"39 e Temesgen Arbasino (Atl. S.Teodoro) 2'43"17. Nei 300 metri Cadetti 41"33 per Lorenzo Bandinu (Pod. Am. Olbia).

Ancora veloce Luca Paddeu (Delogu) che a Modena ha corso i 200 in 21"98. Tra le donne 26"20 per Marta Bianchina (id) e 5,20 nel lungo per Camilla Pirisi (Ichnos)



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