VaiOnline
Atletica.
27 aprile 2026 alle 00:17

Nei 300 ostacoli primato di Alpigiano  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buon inizio per Francesco Alpigiano a Macomer per l'esordio alla rassegna di “prove spurie”. Nei 300 ostacoli lo Junior nuorese ha tagliato il traguardo in 38"10 (prec. 38"87 del 2025, m.p.sarda under 20 e 23) facendo suo anche il record assoluto di Enrico Campanaro (38"80). Tra gli Allievi 40"93 per Davide Deiana (Campidano). E' stato Pietro Ceccatelli (Tespiense, 8"97) invece il più veloce negli 80, davanti a Daniele Deiana (Atl.Olbia, 9"17) e a Diego Dessalvi (Campidano, 9"23), con Laura Murgia (Amsicora) a 10"27 (-1.3) e Alice Puddu (Campidano) 10"28 (+0.2). Nei 300 metri Emanuele Perra (Riccardi) 34"26 su Nicolò Caddeu (Cus Ca, 34"55). Tra le donne Maria Paola Sotgiu (Ichnos) 39"43 su Aurora Aresu (Tespiense).
Nei 1000 successi per Michele Murenu (Cagliari Marathon) 2'34"02, davanti a Filippo Verlezza (Dinamica), 2'35"77, e Marta Paderi (Selargius), 3'12"12. Nei 3000 si sono imposti Mattia Careddu (Atl. Leg. Porto Torres, 8'40"65) e Maria Mei (Academy, 10'53"40), nel lungo Daniele Renolfi (Nissolino) 6,80 metri (+0.2) e l'Allieva Giulia Palla (Cus Cagliari) 5,09 (+0.4).

Lanci
Nel peso Elisa Pintus (Bracco Atl. Mi) si è migliorata gettando l'attrezzo a 14,78 metri, nel giavellotto Benedetta Fiori (Cus Cagliari) 34,70 metri e Simone Fantuzzo (Amsicora) 49,26 mentre tra gli Under 18 Giorgio Lovigu (Olbia) 55,16 metri e Rebecca Rinaudo (Cus Ca) 34,83.

Giovani
Negli 80 metri Under 16 molto bene Elisa Silvetti (Ichnos) al traguardo in 10"31. Nei 1000 Eleonora Staffieri (Academy) 3'15"39 e Temesgen Arbasino (Atl. S.Teodoro) 2'43"17. Nei 300 metri Cadetti 41"33 per Lorenzo Bandinu (Pod. Am. Olbia).
Ancora veloce Luca Paddeu (Delogu) che a Modena ha corso i 200 in 21"98. Tra le donne 26"20 per Marta Bianchina (id) e 5,20 nel lungo per Camilla Pirisi (Ichnos)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La dermatite bovina spaventa un comparto da 8.600 aziende

A preoccupare è lo stop alle movimentazioni del bestiame La Regione: pronti ad avviare la campagna di vaccinazioni 
Marco Noce
L’attentato

I leader occidentali uniti: «No alla violenza politica»

Vicinanza e solidarietà al leader Usa dopo le recenti tensioni su guerra e dazi 
Delitto

Un affare di droga: così è scattata la trappola mortale

La banda che ha ucciso Mocci avrebbe già fatto rapine analoghe 
Francesco Pinna
L’esecutivo partecipa al giudizio di costituzionalità

Governo nel mirino sulle aree idonee: «Deriva centralista»

Lai (Pd): «Scontro istituzionale» Per Pittalis (FI) «è consuetudine»  
Lorenzo Piras
dopo il 25 aprile

Comunità ebraica-Anpi, accuse incrociate

Meghnagi: i partigiani ci hanno espulso. Pagliarulo: farnetica 
Parma

«Chiara non sapeva di essere incinta»

Nelle foto del Corriere slanciata e sottile 12 giorni prima del parto 