nei 100 dorso bene ancora conti 

Si chiudono oggi a Riccione i campionati italiani assoluti primaverili di nuoto, che valgono anche come qualificazione per i Mondiali di Fukuoka. L’Italia ha già qualificato dieci atleti (ma in dodici prove). L’ultimo, ieri, Matteo Restivo; la più brillante, invece, Sara Franceschi, che sabato nei 200 misti ha ottenuto il record italiano, mentre la sassarese Anna Conti (settima) si è presa il primato sardo. Altri due record nazionali sono caduti nelle staffette, per merito della squadra dei Carabinieri nella 4x100 stile libero femminile e delle Fiamme Gialle nella 4x100 mista.

Anna Conti ieri si è qualificata per la finale B dei 100 dorso, nuotando in 1'03”52 (personale e record sardo). La giovane della Sport Full Time nel pomeriggio ha poi chiuso ottava in 1'03”69.

Seconda finale nei 200 rana anche per l’altro sassarese Enrico Puxeddu (16°, 2'18”41 in batteria) e poi ottavo senza sorprese con il tempo di 2'19”85. Nei 50 stile, la giovanissima Sophia Dubois (Esperia) ha nuotato in 27”20 (61ª). Nei 200 dorso, 37° Gian Luca Russu (Olbia Nuoto) in 2'08”05.

