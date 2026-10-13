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Via Porcu.
14 ottobre 2026 alle 00:08

Negozio vandalizzato: «Stanchi dei teppisti,  non ce la facciamo più» 

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Momenti di paura la notte scorsa in via Porcu dove alcune persone hanno danneggiato, probabilmente a colpi di martello, le vetrine di un negozio di abbigliamento, che proprio in questi giorni sta ritirando la merce prima di chiudere i battenti.

A finire nel mirino dei vandali sono state tutte e quattro le grandi vetrate, compresa quella della porta di ingresso. Un gesto che non fa pensare a un tentativo di furto, ma proprio a un puro atto vandalico.

«Non sappiamo spiegarci come mai sia successo questo», commenta il padre del titolare dell’attività Salvatore Ferrara. «Noi ci siamo accorti del danno solo stamattina (ieri), quando siamo arrivati per aprire il negozio. Nessuno ci aveva avvisato prima». Ferrara non si capacita: «Penso che si tratti dell’opera di vandali perché tra l’altro noi stiamo anche chiudendo». Qui dal 2012, «adesso siamo stanchi. Tra crisi e delinquenza è diventato difficile lavorare, tanto più che non è stato fatto niente in tutti questi anni per valorizzare la strada». Anche in altre occasioni il negozio era finito nel mirino dei balordi.

Ieri tra le vetrine distrutte tante persone si sono fermate per esprimere solidarietà al commerciante. «Passare per il centro sta diventando difficile», dicono, «ormai alla mercé di gruppi di ragazzini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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