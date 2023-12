«Negozio inaccessibile a causa del cantiere, paghiamo sempre noi» 

Dopo diversi mesi, ieri mattina sono tornati gli operai nel cantiere di via Dettori, strada chiusa dall'8 gennaio dopo le crepe apparse su pareti e facciate di diversi palazzi. A quasi un anno dall'inizio dei crolli, che hanno portato a sgomberare diverse abitazioni e negozi oltre a interrompere del tutto il passaggio, si comincia a intravedere la luce per la messa in sicurezza della zona e la risoluzione dei problemi, anche in relazione alle condotte idriche nel sottosuolo.

Ma non tutto è andato per il verso giusto: ieri, poco dopo mezzogiorno, si è reso necessario l'intervento della Polizia Municipale per spostare alcune transenne che impedivano l'accesso al negozio Sardissimo, che si trova appena fuori dalla zona interessata, così come alle attività vicine. «Siamo tutti felici, tra via Dettori e piazzetta Savoia, che siano ripresi i lavori dopo un anno veramente duro per commercianti e residenti», afferma Claudio Crisafi, responsabile del negozio, che ieri all'apertura si è trovato la strada sbarrata. «Per tutta la mattinata non era possibile entrare, ci siamo trovati ancora una volta fermi: se noi usciamo di mezzo centimetro dal nostro spazio pubblico veniamo subito sanzionati, ma quando si fanno i lavori pubblici questo rispetto di regole e distanze non c'è. Per noi il 2023 è stato difficile. Abbiamo avuto delle perdite enormi, con un dimezzamento del fatturato, e per limitare i danni ci ha leggermente aiutato l'e-commerce. Ma non è la stessa cosa di avere via Dettori aperta», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA