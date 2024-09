Negozio cinese a fuoco, muoiono tre giovani 

Milano. Tre giovani vite stroncate da un incendio che non ha lasciato loro scampo, in un magazzino senza uscite di sicurezza. Una tragedia quella che ha colpito la comunità cinese di Milano dove, nella notte tra giovedì e venerdì, è andato a fuoco uno showroom nel quale dormivano tre ragazzi di origine cinese, uno stilista 24enne e fratello e sorella di 17 e 18 anni, cugini del titolare. Su tutta la vicenda aleggia l'ipotesi, ancor più grave, di un atto doloso.

Erano da poco passate le 23 quando in via Cantoni 3, nella periferia nord del capoluogo lombardo, in zona Certosa, è divampato un incendio in un stabile su due piani, con il magazzino sotto e degli uffici soppalcati sopra, al termine del quale i vigili del fuoco hanno trovato tre corpi, morti per intossicazione da fumo. Le fiamme, secondo quanto confermato dagli esperti del Nia, il Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco, sono partite dalla zona dell'ingresso, un grande portone in ferro che affaccia sulla via, unico accesso al magazzino.

I giovani, che dormivano nell'attività commerciale, sorpresi dal fuoco hanno cercato di rifugiarsi nella parte più interna dell'esposizione, in parte risparmiata dalle fiamme, ma sono morti soffocati. I loro corpi sono stati trovati in tre punti separati, segno che hanno cercato disperatamente di trovare una via di uscita in mezzo alla fuliggine. Una via d'uscita che però non c'era, o meglio si trovava proprio sul fronte dell'incendio. Le vittime sono Pan An, nato in Cina il 19 febbraio 2000, Yinjie Liu, nato ad Arzignano (Vicenza) il 20 ottobre 2006 e Yindan Dong, nata ad Arenzano (Vicenza) il 24 settembre 2005, fratello e sorella.

Sin dalle prime ore successive sono circolate indiscrezioni su possibili minacce che potrebbero aver ricevuto i titolari dell'attività, conosciuti dalla comunità cinese e residenti a Milano da vent'anni, ex proprietari di un ristorante con i proventi del quale avevano costituito una società che si occupava di arredamenti per ristoranti e locali, e complementi d'arredo, e riforniva molti esercizi commerciali del quartiere Sarpi.

RIPRODUZIONE RISERVATA