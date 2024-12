Negoziato, gelo dal Cremlino 

Mosca. Una svolta imminente in Ucraina al momento non appare realistica. A gelare le speranze di un negoziato per un cessate il fuoco ci ha pensato il Cremlino, chiarendo che Vladimir Putin non ha in programma contatti diplomatici all'inizio del nuovo anno. Mosca tra l'altro ha alzato nuovamente il tiro nei confronti dell’Europa con una delle sue armi a disposizione, quella del gas, annunciando l'interruzione delle forniture alla Moldavia, candidata all'adesione all'Ue. Ufficialmente, perché non ha onorato i suoi debiti.

Nell'ultimo mese e mezzo l’ipotesi di un avvio di trattativa per l’Ucraina ha iniziato ad affacciarsi, seppur timidamente, nei ragionamenti delle cancellerie. Qualcosa si è mosso con una telefonata tra Putin e Olaf Scholz a metà novembre, e soprattutto con il primo colloquio informale tra il presidente russo e Donald Trump, ma la realtà è che non c'è ancora nulla di concreto, e anzi gli occidentali temono che Putin miri a prendere altro tempo per consolidare le vittorie sul terreno.

