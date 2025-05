«Negoziati in Vaticano». Ma Mosca frena  

Kiev. Potrebbero tenersi a metà giugno i nuovi negoziati diretti tra russi e ucraini in Vaticano. Questo, almeno, stando alle anticipazioni del Wall Street Journal. Ma la stessa testata riferisce che Donald Trump, dopo aver parlato lunedì al telefono con Putin, avrebbe riferito ai leader europei come il presidente russo non intenda ancora mettere fine alle ostilità. «È convinto che stia vincendo», sarebbero state le parole del presidente americano. E diversi segnali nelle ultime ore mostrano che effettivamente le forze russe stanno aumentando la pressione sul terreno, facendo ritenere ad alcuni osservatori che sia cominciata la prevista offensiva d’estate. Intanto il Cremlino frena: «Non ci sono ancora accordi sui prossimi incontri», ha commentato il portavoce Dimtry Peskov.

Morti e feriti

Putin ha annunciato che i soldati russi stanno creando «una fascia di sicurezza» lungo la frontiera con l’Ucraina. Operazione che dovrebbe comportare l’occupazione di una zona in territorio ucraino per mettere fine ai continui raid, specie con i droni, compiuti dalle forze di Kiev sulle regioni frontaliere russe. Anche nelle ultime ore le autorità locali hanno segnalato un civile ucciso nella regione di Bryansk e uno in quella di Kursk. I feriti sarebbero in totale 17. Il sito russo di opposizione Meduza scrive intanto che le forze di Mosca «hanno ottenuto i loro primi importanti successi nell’est dell’Ucraina», sfondando le difese ucraine lungo l’autostrada Pokrovsk-Konstantinovka, nella regione di Donetsk. Per quanto riguarda i tavoli negoziali, l’unico risultato concreto finora raggiunto, nell’incontro tra delegazioni russa e ucraina il 16 maggio a Istanbul, è stato l’accordo per uno scambio di prigionieri, mille per parte.

Le liste dei soldati

Kiev e Mosca hanno reso noto di avere ricevuto le liste dei soldati di cui il nemico chiede la liberazione. Il Wall Street Journal scrive nel frattempo di aver saputo che anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio dovrebbe presenziare a un nuovo incontro tra le parti a metà giugno in Vaticano. Intanto nella riunione dei ministri delle Finanze del G7 in Canada, il titolare del dicastero tedesco, Lars Klingbeil, ha assicurato che anche gli Usa hanno confermato di volere continuare ad aiutare Kiev.

