Negoziante morto, fermati i figli: «Violento con noi e con la mamma» 

Reggio Calabria. Hanno ucciso il padre al culmine dell’ennesima lite e hanno nascosto il cadavere, poi però il più grande è andato dai carabinieri, si è accusato di aver premuto il grilletto e ha consentito il ritrovamento dell’arma. Si è chiuso con il fermo di due fratelli di 21 e 16 anni, accusati anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di armi, il giallo che sembrava avvolgere la morte di Francesco Marando, l’ex commerciante 54enne di San Luca il cui cadavere è stato trovato il 12 gennaio in un locale interrato di uno stabile alla periferia di Bovalino. In un primo momento non era stata esclusa alcuna ipotesi, dall’omicidio al suicidio fino all'incidente. Giorni fa però l’autopsia ha chiarito che era stato ucciso a colpi di pistola. Poi i filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno indicato una pista, confermata dalle dichiarazioni del figlio maggiore che, secondo quanto si è appreso, ha raccontato di avere sparato con un revolver calibro 38 dopo un’accesa discussione nata da dissidi familiari di lunga data. Il giovane avrebbe anche riferito di violenze commesse dal padre sui figli e sull’ex moglie. In effetti al momento del funerale, celebrato sabato, il nome della donna e quelli dei tre figli non comparivano,. a differenza di quello di un’altra figlia. La pistola è stata trovata in un’area isolata nel comune di Ardore, dentro un sacco che conteneva anche bossoli e diverse munizioni dello stesso calibro. Il 18 gennaio è stata recuperata anche l’auto della vittima, nascosta in una zona remota dell’agro di Bovalino. A far sorgere i primi sospetti era stata la chiamata dei familiari di Marando al 112 il giorno dopo la sua morte, collocata all'11 gennaio. Grazie a un sopralluogo sulla scena del crimine gli investigatori erano riusciti a chiarire parte della dinamica dei fatti. Il resto lo ha raccontato il figlio maggiore in caserma.

